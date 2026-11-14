Ми звикли до швидкого контенту: короткі тексти та відео в соціальних мережах. На цьому тлі великі книги виглядають справжнім викликом. Вони вимагають більше часу, кращої концентрації уваги та посидючості. Проте саме такі тексти літературознавці вважають найцікавішими через те, що вони здатні змінити саму форму оповіді й показують, що можна робити зі словом, часом і пам'яттю. А читачі, які їх долають, нерідко кажуть, що після цього інакше дивляться і на звичайні книжки, і на своє життя загалом.

Але такі фоліанти просто більше лякають своїм об'ємом і обіцяною складністю. Іх цілком реально і можна прочитати, але будьте готові докласти не аби яку наполегливість і зосередженість. Складна книга — це текст, який змінює саме уявлення про те, що таке читання. До таких романів повертаються десятиліттями.

Які саме тексти вважаються найважчими, про що вони і чи варто за них братися? Видання UA.News зібрало ТОП-7 найскладніших художніх книг у світі, які кидають виклик навіть досвідченим читачам. Детальніше — в нашому матеріалі.

«Улісс»

Автор: Джеймс Джойс

Жанр: модерністський роман

Усе, що відбувається в цьому романі більше ніж на 700 сторінок, вкладається в одну добу. 16 червня 1904 року в Дубліні рекламний агент Леопольд Блум обідає, ходить на похорон, думає про дружину й загублений дім. Того ж дня молодий викладач Стівен Дедалус намагається знайти себе. Нічого епічного ніби і не відбувається.

Книга вийшла в Парижі 1922 року після приблизно семи років роботи. Автор вважав Блума єдиним по-справжньому всебічним героєм світової літератури. А день 16 червня обрано не випадково. За відомою історією, саме тоді Джойс уперше пішов на побачення з майбутньою дружиною Норою.

Складність «Улісса» в тому, кожен епізод написано в іншій манері: десь це потік думок героя, десь газетні заголовки, десь розмова у формі запитань і відповідей. Текст насичений натяками на Гомера, Шекспіра, католицьку літургію та ірландську історію, і без коментарів частину з цього тексту просто фізично можна не зрозуміти. Книжка завершується монологом, у якому майже немає розділових знаків.



«У пошуках утраченого часу»



Автор: Марсель Пруст

Жанр: роман-епопея, психологічна проза

Роман, який розповідає про час, і того, хто намагається його виміряти. Марсель Пруст в останні роки життя майже не залишав своєї паризької квартири й працював над творінням, що в підсумку потрапило до Книги рекордів Гіннеса як найдовший роман світу. Тільки уявіть: сім томів, понад чотири тисячі сторінок, понад 200 персонажів. Перший том 1913 року Пруст видав власним коштом, бо видавці постійно відмовляли йому. Останні три автор не встиг довести до остаточного вигляду. Після його смерті 1922 року книги готував до друку брат митця, а вся серія вийшла повністю тільки 1927-го.

Центральна ідея книги — «мимовільна пам'ять»: термін, який Пруст сам і винайшов. Минуле не відкривається за наказом чи бажанням, для цього потрібен якийсь тригер (звук, запах, смак), який погрузить у спогади. І таким триггером на початку епопеї стає смак печива «Мадлен» размоченного в липовому чаї. Це стає таким рушієм для спогадів, що нам розкривається аж ціле дитинство героя в містечку Комбре. Один смак повертає забутий світ паризьких салонів, кохання та ревнощів.

Складність тут у масштабі та темпі. Автор настільки детально описує відчуття, що не кожен витримає такий потік спогадів та описів. Події майже не рухаються вперед, а розповідь пливе за асоціаціями. Окремі речення розтягуються на цілі сторінки (!), а одне з них на початку першого тому налічує майже 600 слів. Проте цей цикл з легкістю зможе «заземлити» і навіть заспокоїти вдумливого читача.



«Веселка тяжіння»



Автор: Томас Пінчон

Жанр: постмодернізм, сатира, енциклопедичний роман

Лондон 1944 року. Німецькі ракети V-2 летять швидше за звук, тож спершу чути вибухи, а вже потім свист. Американський лейтенант Тайрон Словтроп помічає дивну річ: місця його любовних пригод, схоже, збігаються з місцями ракетних ударів. Далі починається паранойя на сотні сторінок: шпигуни, вчені, змови, пісні й навіть самосвідома електрична лампочка на ім'я Байрон.

Для літературознавства цей роман став приводом створити нову категорію. Едвард Мендельсон назвав його «енциклопедичною оповіддю» і поставив поруч із «Божественною комедією» Данте, «Дон Кіхотом» Сервантеса, «Фаустом» Гете й «Мобі Діком» Мелвілла. Ці книги, на його думку, намагаються вмістити знання цілої культури. Саме з цієї книги, що вийшла в березні 1973 року, почався один із найвідоміших скандалів в історії літературних премій: журі Пулітцерівської премії одноголосно рекомендувало її, але рада відхилила рішення, назвавши твір нечитабельним і непристойним. 1974 року премію за художню прозу не присудили нікому.

Але чому цей твір охарактеризували таким, який не достойний премії? Скоріше через сам масштаб твору та не стриманість автора у висловах. Роман налічує близько 760 сторінок і населений сотнями персонажів, а жанри в ньому змінюються на ходу: комедія, шпигунська історія, наука, історія, мюзикл. Головної сюжетної лінії ж майже немає.



«Нескінченний жарт»

Автор: Девід Фостер Воллес

Жанр: постмодернізм, трагікомедія

Воллес розпочав роботу над нею між 1986 і 1989 роками, а видав 1996-го у віці 33 років, погодившись скоротити рукопис приблизно на 250 сторінок. Книжка налічує 1079 сторінок, з яких близько 96 займають 388 приміток наприкінці, деякі з них мають власні виноски. Сюжет складається з кількох переплетених ліній, події подані не за хронологією, а відповіді на запитання, поставлені на перших сторінках, з'являються лише через сотні сторінок. Попри обсяг, це дуже смішна й водночас дуже сумна книга. Книга входить до списку найкращих англомовних романів 1923–2005 років, а тираж перевищив мільйон примірників. Не обов'язково розуміти все, що там коїться. Краще за все просто достатньо піддатися гумору.

Події книги розгортаються в Північній Америці майбутнього, де роки носять імена корпоративних спонсорів. Герої живуть у двох місцях: тенісній академії та реабілітаційному центрі для залежних. А навколо кружляє історія загадкового фільму, настільки затягувального, що глядач втрачає інтерес до всього іншого. Якщо узагальнити, це роман про залежність від розваг, наркотиків, спорту й уваги.



«Гра в класики»

Автор: Хуліо Кортасар

Жанр: антироман, експериментальна проза

Це історія аргентинця Орасіо Олівейри. Він живе в Парижі, кохає загадкову Маґу, а потім повертається до Буенос-Айреса. У центрі сюжету — пошуки себе, нескінченні розмови з друзями, музика, філософія й внутрішній хаос, де любов і самотність переплетені як одне ціле.

Книга починається з «Таблиці інструкцій» і пропонує два способи читання. Перший: від розділу 1 до 56, після чого можна спокійно зупинитися. Другий: «стрибати» по всіх 155 розділах, починаючи з 73-го, і цей маршрут закінчується нескінченним циклом між розділами 58 і 131. Останні 99 розділів автор назвав «необов'язковими», але саме в них заховані відповіді на питання з перших частин. Текст фрагментарний, пише його герой потоком думок, і правильного способу читання не існує.

Кортасар назвав книгу «контрроманом» і задумував, щоб цю книгу не просто читали, а щоб читач будував її разом з ним. Англійський переклад Грегорі Рабасси розділив першу Національну книжкову премію США в категорії перекладу. Це роман-гра, що вже дуже незвично і цікаво.



«Людина без властивостей»



Автор: Роберт Музіль

Жанр: філософський роман, модернізм

Відень, серпень 1913 року. Імперія готується відзначити сімдесятиліття правління Франца Йосифа, і для цього створюють «Паралельну акцію»: комітет, який має вигадати захід, гідний цієї дати. Країну Музіль жартома називає Каканією (від «імператорська і королівська»). Крізь це суспільство проходить тридцятидворічний математик Ульріх, «людина без властивостей» і він спостерігає, як світ, що вірить у власну стабільність, наближається до катастрофи.

Сюжет постійно перетікає в роздуми про психологію, філософію, політику й історію, які критики порівнюють із самостійними теоріями. Музіль, за його словами в інтерв'ю 1926 року, прагнув «інтелектуального опанування світу». Автор писав книгу близько 20 років, проте вона так і лишилася незавершеною. Автор помер 1942 року. Основний текст налічує близько 1130 сторінок, а в повному англійському виданні 1995 року з посмертними матеріалами навіть цілих 1774. Тільки уявіть собі цей масштаб!

«Шум і лють»

Автор: Вільям Фолкнер

Жанр: модернізм, південна готика

Це історія занепаду аристократичної родини Компсонів у штаті Міссісіпі. У центрі всього — Кедді: дівчина, яку брати люблять і ненавидять по-різному. Книга складається з чотирьох частин, і кожна належить іншому оповідачеві: Бенджі, Квентіну, Джейсону, а в фіналі розповідь веде сам автор. Перша частина датується 7 квітня 1928 року й належить Бенджі, 33-річному чоловікові з розумовою вадою. Він не розрізняє «тоді» й «тепер», тому читач без попередження перескакує між цими епохами. Автор позначав стрибки курсивом і навіть хотів друкувати різні часові пласти чорнилом різних кольорів, але видавці відмовилися. Сама Кедді жодного розділу не оповідає: про неї говорять брати, і хронологію подій читач збирає сам з частин оповіді.



У 1929 році рецензенти розійшлися на два табори: одні вважали книгу унікальною й видатною, інші навмисно темною й подекуди заплутаною. Сам Фолкнер любив її найбільше, називав найблискучішою невдачею і казав, що Кедді була його серцевою улюбленицею. Можна підійти до книги й читати її як таке розслідування, бо кожен із братів бачить правду по-своєму, і справжню картину доводиться складати самому.

Читай нас у