Наталка Денисенко розповіла про сварку з чоловіком Юрієм Ярошенком через квіти

Українська акторка Наталка Денисенко зізналася, через що посварилася зі своїм чоловіком Юрієм Ярошенком. Причиною непорозуміння стали квіти: артистка дорікнула коханому за відсутність букетів, не знаючи, що він уже готував для неї сюрприз.

За словами акторки, усе почалося із букета, який зів’яв. Денисенко звернула на це увагу чоловіка й очікувала, що невдовзі він подарує їй нові квіти. Однак минуло кілька днів, а бажаного знака уваги вона так і не дочекалася.

Зрештою Наталка вирішила прямо сказати Юрію про своє бажання. Вона пояснила, що для неї важливі романтичні жести, але букет зовсім не обов’язково має бути великим або дорогим.

«Якщо ти не можеш величезний букет, неси мені одну квітку. Але я хочу квітів», — пояснила акторка.

Як з’ясувалося, Юрій Ярошенко зовсім не забув про романтику — він уже замовив квіти й саме того дня збирався їх забрати. Проте Наталка висловила свої претензії раніше, ніж чоловік устиг вручити їй подарунок.

У результаті ситуація перетворилася на подружнє непорозуміння, про яке пара розповідала з гумором. Історія показала, що іноді навіть невеликі очікування можуть спричинити сварку, якщо партнери не знають про плани одне одного.

Раніше Наталка Денисенко також висловлювалася про можливий переїзд зі столиці. Акторка зізналася, що через психологічне виснаження дедалі частіше замислюється над тим, щоб виїхати з Києва.

Подробицями подружньої історії Наталка поділилася в програмі «Тур зірками».

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