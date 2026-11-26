0:00 / 0:00

Акторка Наталка Денисенко розповіла про ревнощі у стосунках із чоловіком Юрієм Ярошенком. За її словами, почуття ревнощів присутнє в обох, попри довіру та сильні почуття.

Денисенко зазначила, що чоловік не дає їй приводів для сумнівів, адже приділяє достатньо уваги. Водночас Юрій ревнує акторку, оскільки, на його думку, інші чоловіки можуть прагнути її уваги.

Сама Наталка також зізналася, що ревнує чоловіка через його харизму та привабливість. За словами акторки, Юрій досить скромний, однак навіть без особливих зусиль привертає увагу жінок.

«Він досить скромний, може просто стояти, а всі жінки вже: "Добрий день!" — і тягнуться до нього», — розповіла Денисенко.

Акторка вважає легкі ревнощі цілком природними, пояснюючи їх бажанням зберегти особливу емоційну близькість із коханою людиною.

«Коли не хочеться ділитися коханою людиною ні з ким не лише фізично, а й в емоційному плані — мені здається, це природно для людської душі. Ми всі прагнемо близькості, тому не хочемо ділити її з іншими», — зауважила Наталка.

Наталка Денисенко пояснила, чому не виїхала з України під час війни.

Чоловік Наталки Денисенко розповів про важку хворобу та службу в ЗСУ.

Акторка Наталка Денисенко представила нову моновиставу «Про що мовчить жінка?». Прем’єрний показ зібрав повну залу глядачів.

Читай нас у