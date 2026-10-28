Національна опера Кореї розпочинає чотирирічний цикл Вагнера — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, Національна опера Кореї у четвер представить «Золото Рейну» Ріхарда Вагнера — першу частину чотирирічного проєкту з постановки всіх опер циклу «Перстень Нібелунга». Як повідомляє Korea Herald, жодна корейська оперна компанія досі не здійснювала постановку всіх чотирьох творів циклу самостійно.

Перший спектакль циклу

Покази «Золота Рейну» триватимуть до неділі в Оперному театрі Сеульського центру мистецтв. Решту три опери циклу планують представити до 2029 року. Проєкт стартує через 150 років після першого повного виконання «Персня Нібелунга» у 1876 році.

Генеральна й мистецька директорка компанії Пак Хє Чжин заявила, що кожна постановка матиме корейський характер, близький місцевій аудиторії. Сюжет «Золота Рейну» починається з того, що карлик Альберіх зрікається кохання, викрадає золото рейнських дів і викує перстень, який дає необмежену владу.

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Сучасне прочитання міфу

Режисер Лоренцо Фіороні переносить акценти міфу в сучасність, звертаючись до тем нерухомості, позик, контрактів, експлуатації праці та культу молодості. Підземне царство Нібельгайм у виставі постає містом із коробок, пакування та сміття, а Валгалла — залом із дерев’яним оздобленням, де падають банкноти. Обличчя виконавців транслюватимуть на великому екрані за допомогою камер.

Корейським національним симфонічним оркестром диригуватиме Лотар Кенігс. Партію Вотана співатимуть Олександр Пушняк і Лі Сан Мін, роль Альберіха — Самюель Юн та Ян Джун Мо, а Фрейю — Даніела Келер і Лім Се Кьон. Пушняк, Юн і Келер виступлять у четвер та суботу, тоді як Лі, Ян і Лім — у п’ятницю та неділю.

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