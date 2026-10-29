Непал оголосив гранти на 35 млн рупій для кіно про культуру — Kathmandu Post

Уряд Непалу оголосив грантову програму обсягом 35 млн рупій у поточному фінансовому році для підтримки фільмів, що висвітлюють культуру, історію та туристичний потенціал країни. Міністерство інформації та комунікацій приймає заявки в межах процедури надання стимулювальних грантів для кіновиробництва у сферах культурного й національного значення, повідомляє Kathmandu Post.

Три напрями фінансування

Кошти розподілять між трьома категоріями: написанням сценаріїв, виробництвом фільмів і постпродакшеном. Для п’яти сценаріїв передбачено до 500 тис. рупій кожен, для трьох кінопроєктів — до 7 млн рупій кожен, а для п’яти проєктів на етапі постпродакшену — до 2 млн рупій кожен.

Програму включили до затвердженого плану міністерства на 2026–2027 фінансовий рік, спрямованого на розвиток і популяризацію непальського кінематографа. На подання заявок відвели 21 день.

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Кінематографісти критикують терміни

Акторка Ніша Адхікарі та продюсер і дистриб’ютор Прадіп Кумар Удая заявили, що програму мала адмініструвати Рада розвитку кіно, яка вже розподіляла гранти за подібними ініціативами. Вони також розкритикували короткий строк для підготовки заявок.

Актор і режисер Ашант Шарма наголосив, що сценарії про історію, культуру й туризм Непалу потребують польових досліджень, поїздок до локацій та спілкування з місцевими жителями. За його словами, на підготовку сценарію й базову підготовчу роботу може знадобитися від трьох до чотирьох місяців. Продюсер Рам Крішна Покхарел також закликав оголошувати такі програми завчасно, щоб учасники могли планувати роботу.

Заступник секретаря аудіовізуального підрозділу та підрозділу телерадіомовлення міністерства Ракеш Гурунг відповів, що 21 день відведено для подання заявок, а не для створення завершених сценаріїв. Він додав, що дедлайн можуть продовжити, якщо заявок буде недостатньо. Речник міністерства Бішну Койрала повідомив, що Рада розвитку кіно очолить реалізацію програми та надаватиме технічні рекомендації, тоді як міністерство відповідатиме за бюджетні питання.

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