Netflix оприлюднив перші кадри фінального сезону Емілі в Парижі

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Стримінгова платформа Netflix оприлюднила перший тизер шостого сезону серіалу «Емілі в Парижі», який стане фінальним. Прем'єра заключної частини історії з Лілі Коллінз у головній ролі запланована на 24 грудня.

У відео глядачам нагадали про найяскравіші моменти попередніх сезонів і пригоди Емілі Купер та її подруги Мінді Чен, яку грає Ешлі Парк. Крім знайомих кадрів, у тизері з'явилися нові сцени, зокрема подорож героїнь до Греції.

За сюжетом, у фінальному сезоні Емілі доведеться ухвалити важливі рішення щодо кар’єри та особистого життя. Через труднощі на роботі й зміни у стосунках вона почне замислюватися, де хоче будувати своє майбутнє.

До своїх ролей у фінальному сезоні також повернуться Люсьєн Лавісконт (Алфі), Бруно Гуері (Люк), Самюель Арнольд (Жульєн) і Вільям Абаді (Антуан). Серед акторів буде й Мінні Драйвер, яка зіграє принцесу Джейн.

Нагадаємо, наприкінці п’ятого сезону Емілі розійшлася зі своїм італійським коханим Марчелло, якого зіграв Еудженіо Франческіні. До цього героїня переїхала до Рима, щоб спробувати розвинути їхні стосунки.

Творець серіалу Даррен Стар раніше розповів, що шостий сезон охопить кілька європейських локацій. Особливу увагу команда приділила Греції.

“Цього сезону ми побували в кількох місцях, і Греція була однією з країн, яку ми дуже хотіли показати в усій красі. У цьому й полягає частина привабливості Європи: ти завжди неподалік від іншого незвичайного місця, нової культури чи пригоди”, – зазначив він.

За словами Стара, він прагнув, щоб глядачі відчували себе учасниками подорожей Емілі.

Серіал “Емілі в Парижі” виходить на Netflix із 2020 року. Його сюжет розповідає про американку, яка переїжджає до французької столиці працювати в маркетинговій компанії та намагається поєднувати кар’єру, дружбу й романтичні стосунки.

Джерело: People.

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