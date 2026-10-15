Netflix презентував перший трейлер нових Хронік Нарнії від Ґрети Ґервіґ – The Guardian

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Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший офіційний трейлер екранізації твору Клайва Стейплза Льюїса «Небіж чаклуна» під керівництвом режисерки Ґрети Ґервіґ. Стрічка розповідає про події, що передували основній хронології Нарнії, демонструючи передумови виникнення чарівного світу та подорожі через Ліс Між Світами.

Відеоряд супроводжується композицією Stairway to Heaven британського рок-гурту Led Zeppelin. У ролі чаклуна Ендрю Кеттерлі знявся Деніел Крейґ, майбутню Білу Відьму Джадіс зіграла Емма Маккі, а лева Аслана озвучила Меріл Стріп. Центральні ролі дітей Діґорі та Поллі виконали молоді актори Девід Маккенна та Беатріс Кемпбелл.

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Широкий кінотеатральний прокат стрічки розпочнеться 12 лютого 2027 року та триватиме вісім тижнів. Після цього, 2 квітня 2027 року, фільм стане доступним для перегляду на платформі Netflix.

Джерело: The Guardian.

Нагадаємо, що американська режисерка Ґрета Ґервіґ зніме принаймні два фільми за мотивами книг «Хроніки Нарнії» Клайва С. Льюїса для Netflix.

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