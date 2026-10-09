Ніколь Кідман показала фото з 15-річною донькою під час відпочинку в Парижі

59-річна Ніколь Кідман подорожує Францією разом зі своєю 15-річною донькою Фейт. Акторка поділилася серією фотографій із поїздки, показавши шанувальникам краєвиди Парижа та моменти сімейного відпочинку.

На одному зі знімків Ніколь Кідман позує разом із донькою у фойє готелю The Peninsula Paris. На тлі видніються рожеве підсвічування та квіткова композиція.

Фейт обрала білу сукню, прикрашену кристалами на рукавах, і чорні босоніжки. Її знаменита мама з’явилася в більш невимушеному образі — бежевій сорочці та широких штанах.

Шанувальники звернули увагу на те, що 15-річна Фейт уже майже зрівнялася з мамою на зріст. Дівчина помітно підросла й дедалі частіше супроводжує Ніколь Кідман на публічних заходах.

Акторка також пояснила символізм рожевого освітлення, яке потрапило на світлину.

«Рожеві вогні на честь місяця боротьби з раком молочної залози», — написала Ніколь Кідман під фотографією.

Зірка оприлюднила нові фото на сторінці в Інстаграмі.

Нагадаємо, 59-річна австралійська акторка Ніколь Кідман приїхала до Парижа, щоб відвідати показ жіночої колекції Chanel сезону весна-літо 2027. Захід відбувся в рамках Тижня моди в Парижі.

У Лос-Анджелесі, США, відбулася прем’єра «Практичної магії 2», у якій Сандра Буллок і Ніколь Кідман повертаються до ролей сестер-відьом Саллі та Джилліан Оуенс. Стрічка має вийти в кінотеатрах 10 вересня. Продовження розвиває історію молодшого покоління жінок родини Оуенс.

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