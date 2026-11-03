Ніколас Кейдж став безхатьком через підземну стихію

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Голлівудський актор Ніколас Кейдж разом із родиною змушений поневірятися по готелях через значні руйнування біля його маєтку в Малібу вартістю 10,5 мільйона доларів США. Про вимушений переїзд зірка повідомив під час виступу на заході Comic Con у Лос-Анджелесі.

На початку вересня внаслідок прибережної ерозії, викликаної тропічним штормом «Марі», біля особняка утворилася величезна вирва розміром щонайменше 9 на 9 метрів. У провалля впала частина під'їзної доріжки, бетонні конструкції та будівельні матеріали, що змусило місцеву владу провести евакуацію з прилеглої території.

Через пошкодження будинку площею понад 370 квадратних метрів, придбаного у 2024 році, родина актора не може повернутися додому та змушена скасовувати традиційні сімейні плани, зокрема святкування Геловіну.

Джерело: видання Hello!.

Актор Ніколас Кейдж під час панелі New York Comic Con у Нью-Йорку, США, заявив, що може зіграти у п’ятому сезоні антології True Detective.

HBO підтвердив, що Антоніо Бандерас і Ніколас Кейдж зіграють у п’ятому сезоні серіалу True Detective, події якого розгортатимуться в Нью-Йорку. Знімання нового сезону мають розпочати у 2027 році.

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