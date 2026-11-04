Ноа Вайлі розповів, як у дитинстві Едді Мерфі відмовив йому в автографі та облаяв

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Актор Ноа Вайлі в подкасті Good Hang пригадав, як у дев'ятирічному віці підійшов до свого кумира Едді Мерфі з проханням про автограф, проте той у грубій формі відмовив дитині.

За словами зірки серіалу «Швидка допомога», цей прикрий випадок навчив його завжди підписувати автографи маленьким шанувальникам. Через понад сорок років донька Вайлі подарувала батькові роздруковане фото Мерфі з власноруч зробленим фейковим підписом від імені коміка, яке актор зберігає в рамці у своєму кабінеті.

Джерело: є Entertainment Weekly.

Американський актор Ноа Вайлі, відомий за медичними драмами «Швидка допомога» та «Пітт», став володарем титулу «Найсексуальніший чоловік світу» за версією журналу People. Спочатку 55-річний артист навіть не повірив у цю новину й подумав, що хтось вирішив пожартувати над ним. Прийняти почесне звання йому допомогла дружина Сара.

Нагадаємо, американський актор Ендрю Шу, який здобув популярність завдяки ролі Біллі Кемпбелла в серіалі «Район Мелроуз», готується до весілля. Його обраницею стала 49-річна Мерілі Фібіг, адвокатка, яка спеціалізується на імміграційних питаннях.

Американську акторку Сельму Блер 12 жовтня заарештували в аеропорту Нью-Йорка після інциденту на борту літака. За даними ЗМІ, під час польоту вона напала на двох бортпровідників і намагалася відчинити двері повітряного судна.

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