Нобелівську премію з літератури 2026 року отримала канадська письменниця

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Лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2026 року стала канадська письменниця Енн Карсон.

Письменницю відзначили «за її сміливу та винахідливу творчість, яка, в ігровому діалозі з класичною традицією, створила нові форми для сучасної літератури».

У комітеті зазначають, що Карсон протягом усієї кар'єри поєднувала написання поезії з перекладацькою роботою та викладанням у різних університетах. Для Карсон важлива етимологія слів: вона сама називала це відправною точкою для своєї творчості.

Енн Карсон була однією з фавориток букмекерів.

Що відомо про лавреатку

Творчість 76-річної канадської письменниці Енн Карсон тісно пов'язана із давньогрецькою літературою, міфологією та класичною філологією. Її найвідоміша книжка — роман у віршах «Автобіографія Реда» (Autobiography of Red, 1998), який переосмислює давньогрецький міф про Геріона та Геракла.

Невдовзі «Автобіографія Реда» буде перекладена українською — книжку опублікує видавництво «Грушка». Це перший твір Енн Карсон, який вийде українською.

Що відомо про Нобелівську премію з літератури

Премію з літератури вручають із 1901 року, тоді також присуджували нагороди в галузі фізики, хімії, фізіології та медицини.

Першим лауреатом Нобелівської премії з літератури став французький поет Рене Сюллі-Прюдом — за «визнання поетичної композиції, яка свідчить про піднесений ідеалізм, мистецьку бездоганність та рідкісну комбінацію властивостей сердечності та розуму».

Першою лауреаткою стала шведська письменниця Сельма Лагерлеф, нагороджена у 1909 році. Зі 121 лауреата премії 103 — чоловіки, а 18 — жінки, що становить 14,3 % загальної кількості.

За заповітом Альфреда Нобеля, винагороду вручають людині, що створила «найвидатніші роботи в напрямі ідеалізму». Розглядають тільки ті роботи, що були створені за рік до вручення.

Переможця визначає Нобелівський комітет Шведської академії, що складається з чотирьох або п'яти людей — шведських письменників, поетів, вчених та істориків, яких обирають терміном на три роки.

А от номінувати на премію можуть як члени академії, так і інші закладів аналогічного характеру. А також:

професори літератури і філологічних наук;

переможці попередніх номінацій;

президенти асоціацій, відповідальні за літературну творчість в країні.

Особи кандидатів засекречують на 50 років, тому їхні імена завжди є темою для чуток. Крім того, висунути на премію можна лише живих діячів.

Про це Нобелівський комітет повідомив 8 жовтня.

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