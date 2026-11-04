Новий роман Іларіона Павлюка продали на аукціоні за понад 100 тис грн

Під час концерту гурту «Курган & Agregat» у Житомирі 1 листопада розіграли два примірники ще не виданої книги письменника Іларіона Павлюка.

За них заплатили 58 та 50 тисяч гривень. Усі кошти від аукціону передадуть на потреби ЗСУ.

Новий роман матиме назву «Щось не так з Елайзою». За словами автора, це наукова фантастика, над якою він працював близько року під час служби у війську.

Для благодійних аукціонів виготовили 30 нумерованих примірників. Офіційна дата виходу книги та початок продажів поки не оголошені.

Джерело: Читомо

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