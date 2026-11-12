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Головне Культура

Оголошено довгий список претендентів на Шевченківську премію 2027 року

UA NEWS 12 Листопада 2026 15:40
Оголошено довгий список претендентів на Шевченківську премію 2027 року
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Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив довгий список номінантів на здобуття нагороди у 2027 році, до якого увійшли 110 творів у 14 номінаціях. Цьогоріч перелік категорій доповнили новою номінацією — «Архітектурне мистецтво».

У категорії «Музичне мистецтво» представлені співак Пилип Коляденко з альбомом «ПАМІНА», виконавець KHAYAT (Андрій Хайат) із мініальбомом «Триптих» та музикант Святослав Вакарчук за авторську музику й аранжування українських народних пісень до драми-пісні «Маруся Чурай». У номінації «Концертно-виконавське мистецтво» змагатиметься співачка Ірина Федишин із циклом пісень на військову тематику «Розстріляна весна» (2022–2026), а Тіна Кароль номінована в категорії «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів» за проєкт «Дім Звукозапису – 2 сезон».

Крім того, до лонглісту потрапили письменники Артур Дронь, Василь Шкляр і Павло Вишебаба, режисери Дмитро Сухолиткий-Собчук і Тарас Томенко, а також фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Церемонію нагородження лауреатів планують провести 9 березня 2027 року — у день народження Тараса Шевченка.

Загалом довгий список номінантів виглядає наступним чином:

«Музичне мистецтво»

  • Вакарчук Святослав – авторська музика, композиторська обробка та аранжування українських народних пісень до драми-пісні «Маруся Чурай» за історичним романом у віршах Ліни Костенко.
  • Зубицький Володимир – народна симфонія єднання «Земле моя» для хору, солістів, симфонічного оркестру на народні тексти та вірші Максима Рильського.
  • Ільницька Олена – симфонічний твір «До Перемоги».
  • Коляденко Пилип – музичний альбом «Паміна».
  • Крепак Костянтин – мистецькі проєкти «Кобзарські вечори» та вокально-хоровий твір на слова автора «Монолог Кобзаря».
  • Сидоренко Любава – аудіовізуальна електроакустична поема «Соляріс» для сопрано, інструментального ансамблю, пластичної групи та електроніки.
  • Хайат Андрій (Кhayat) – мініальбом «Триптих».

«Концертно-виконавське мистецтво

  • Громов Євген – цикл із 20 монографічних концертів-досліджень фортепіанної спадщини Валентина Сильвестрова в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вінілове видання антології «Moments of Silvertones».
  • Кулик Олена, Матейко Любомир, Журавчак Олександр, Мельник Олександр – музичний фільм-концерт «Дніпрова Сага» за поезією Тараса Шевченка.
  • Пліш Богдан – опери «Литовці» А. Понк’єллі, «Трубадур» Дж. Верді, «Летючий Голландець» та «Леонгрін» Р. Вагнера, «Тріумфи» К. Орфа; концертні програми «Credo» К. Пендерецького, «Воєнний реквієм» Б. Бріттена, «Кантата часів війни» Й. Відманна, Stabbat Mater, Te Deum з «Чотирьох духовних пісень» Дж. Верді, Magnificat А. Вівальді.
  • Пономарчук Наталія – концертне виконання та запис повного циклу камерних симфоній Євгена Станковича «Dictum» (2025); цикл авторських концертів українських композиторів «Сучасне й позачасове», здійснені Київським камерним оркестром Національної філармонії України.
  • Човник Ірина (Ірина Федишин) – концертно-виконавський мистецький цикл пісень на військову тематику «Розстріляна весна» (2022–2026).

«Театральне мистецтво»

  • Бліндар Іван, Панас Олег, Комановська Ольга, Левченко Надія, Стопник Марія – драма-пісня «Маруся Чурай» Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
  • Голенко Максим, Павлюк Ілларіон, Доричевський Олексій, Ясинська Марія, Березовий Руслан – вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.
  • Дзуринець Рудольф – роль Еріка Ларгена у виставі «Загадкові варіації» Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв.
  • Качанов Петро, Тодорюк Дмитро – рок-опера «Патріот».
  • Книга Олександр, Швець Оксана, Резніченко Євгеній, Ридванецька Наталія, Пономарьов Олексій – вистава «Д.І.М.» Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М. Куліша.
  • Семьошкіна Ольга, Сеітаблаєв Ахтем – вистава «Енеїда» Театру Ветеранів.

«Кіномистецтво»

  • Дунай Юрій – повнометражний ігровий фільм «Втомлені».
  • Мойсеєв Дмитро, Ільков Вадим – повнометражний ігровий фільм «Сірі бджоли».
  • Сухолиткий-Собчук Дмитро – повнометражний ігровий фільм «Памфір».
  • Ткаченко Олександр, Докунов Дмитро – документальний фільм «Де все зникає».
  • Томенко Тарас – повнометражний ігровий фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман».

«Проза»

  • Грешко Юрій – історичний роман «Преторіанці Антонівецької республіки».
  • Даниленко Володимир – роман «Та, що тримає небо».
  • Дейнегіна Тетяна – роман «Аглофабрика».
  • Дронь Артур – збірка короткої прози «Гемінґвей нічого не знає».
  • Іванина Василь – історичні романи про родину Розумовських «Поціловані Богом».
  • Кануннікова Юлія (Юлія Кан) – алегоричний роман-подорож «Ширше розплющ очі».
  • Кузан Тетяна (Таня П’янкова) – роман «Вік червоних мурах».
  • Ліщенко Анатолій – історичний роман-епопея, трилогія «Вони боролися за свободу».
  • Махно Василь – роман «Ангел і осел. З віршами про вогонь і воду».
  • Нікітенко Володимир – книга «Ліга останньої соломинки».
  • Сарнацька Аліна – роман «С.К.А.М.».
  • Сидоржевський Михайло – роман-есей «Земля гніву».
  • Фролов Андрій – казка «Чарівний Гіацинт».
  • Черепанов Сергій – повість «Риба моєї мрії».
  • Шкляр Василь – роман «Заячий костел».

«Поезія»

  • Антощак Микола – книга поезій «Дзвіниця в ущелині».
  • Бережний Іван – книга поезій «Нова Норма».
  • Білоус Марія (Марія Людкевич) – книга поезій «Біля Божої брами».
  • Бутенко Анатолій – книга поезій «Сила Любові».
  • Вишебаба Павло – книга поезій «Марґіналії».
  • Гуменюк Борис – книга поезій «Четверта хвиля: вірші з війни».
  • Жайворон Михайло – книга поезій «По лезу трави».
  • Короненко-Слабошпицька Світлана (Короненко Світлана) – книга поезій «Мій мармуровий муар».
  • Крук Галина – книга поезій «Стається і не перестає. Вірші нові та вибрані».
  • Кухарук Роман – книга поезій «Напровесні падолисту».
  • Лябига Роман – роман у віршах «Любов і влада» та поетичний альбом «Рок-н-вірші».
  • Мордатенко Костянтин – книга поезій «Сволоки натщесерце».
  • Нікітіна Антоніна (Антоніна Листопад) – книга поезій «Не торкай мою землю, бо священна вона».
  • Олійник Володимир – книга поезій «Плач солов’їний».
  • Оліфіров Віктор – книга поезій «Прометеї-2».
  • Падалко Олександр – книга поезій «Крізь камінь».
  • Ржепецький Леонід – книга поезій «Літопис незламного краю».
  • Тимчук Володимир – книга поезій «Від світла до світла».

«Літературознавство і мистецтвознавство»

  • Боронь Олександр – книга «Студії над Шевченковою творчістю: Трикнижжя розвідок, причинків і коментарів».
  • Іванишин Петро – твір «Убити дракона: московський міф та його ліквідація: розмисел».
  • Марчук Людмила – книга «Теодозія Бриж: скульптор і скульптура в рамках доби».
  • Мосенкіс Юрій, Коляденко Дмитро – книжкова серія «Народження України» (6 книжок).
  • Неборак Віктор – книга «Перечитана «Енеїда»: Спроба сенсового прочитання «Енеїди» Івана Котляревського на тлі зіставлення її з «Енеїдою» Вергілія».
  • Поліщук Володимир – книга «Літературна енциклопедія Черкащини» у 3-х томах.
  • Пучков Андрій – книга «Український архітектурний стиль: візії, модуси, століття».
  • Роготченко Олексій – книга «Шістдесят тоталітарних років: зображальне мистецтво України».
  • Сидоренко Ярослав – «Українсько-англійський словник шрифтом Брайля: 500 найпотужніших слів».
  • Славінський (Славинський) Микола – книга «Віч-на-віч із генієм. Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра».
  • Соболь Валентина – книги «Діялог зі світом тривалістю в три століття. Діярій Пилипа Орлика 1724 року», Filip Orlik s jego Diariusz.

«Публіцистика і журналістика» 

  • Воробйова Ольга – книга «Нескорений Ірпінь».
  • В’ятрович Володимир – книга «Генерал Кук. Біографія покоління УПА».
  • Жадько Віктор – публіцистично-документальне видання «Не забуті. Український пантеон» у трьох книгах.
  • Міський Вадим, Гусейнова Тамара, Хоркін Дмитро – книга «Українське радіо. Історія буремного століття».
  • Романчук Олег – книга «Матриця перемоги».
  • Соколенко Наталія, Стуканов Сергій – мультиплатформний проєкт «Батьки-засновники» Українського радіо та Суспільного мовлення.
  • Тітова Аліна – книга «Незламний та нескорені. Миколаїв – місто героїв».
  • Цаплієнко Андрій – «Фронт» – цикл публіцистичних сюжетів.
  • Шибалов Євген – книга «Гра чисел. Вижити заради любові».
  • Шкуліпа Анатолій – художньо-публіцистичний роман «На оксамитовій павутинці, або І чоловіки уміють любити».

«Візуальні мистецтва» 

  • Михальчук Вадим – живописний цикл «Козак Мамай непереможний воїн».
  • Непомнящий Володимир – лірично-поетичні живописні та графічні основні твори з циклу робіт 2024–2026 років «Україна живе у піснях та картинах», «За покликанням життя», «Наша Україна»: роботи «Біля рідної хати», «Квітуча садиба І. Ю. Рєпіна», «Незламний символ України!».
  • Рябченко Степан – серії «Гуляюча хмара», «Віртуальні ландшафти», «Віртуальний сад», «Пора цвітіння», «Віртуальні віруси», «Присвята павуку», «Метаморфози», «Чорна казка».
  • Сукач Світлана – монументально-декоративний ансамбль «Приморська хата: мистецтво мета-історичної пам’яті та стратегія ревіталізації громад».
  • Федірко Анатолій – мистецький проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича-ІІ», серія творів 2021–2026.

«Архітектурне мистецтво» 

  • Аранчій Дмитро – архітектурно-ландшафтний твір «Знаковий Гай».
  • Дербін Сергій – Національне військове меморіальне кладовище (1-й пусковий комплекс І черги).
  • Іскіердо Ганна, Мятко Максим – «Horizons– архітектура нових горизонтів: від переосмислення спадщини до творення культурного простору».
  • Іскіердо Ганна – родинний дім «Дача».

«Фотомистецтво» 

  • Білак Юрій-Богдан – фотопроєкт «Світанок».
  • Дорогович Михайло – фотомистецький твір «Невтрачене».
  • Кочетова Юлія – фотопроєкт «Війна – це особисте».
  • Краснощок Владислав – фотокнига «Документація війни».
  • Ліберов Костянтин, Ліберова Влада – фотокнига «Очі війни».
  • Лукацький Єфрем – фотопроєкт «Україна. Крізь об’єктив історії».
  • Петрасюк Олег – фотовиставка «Часів Яр. Вогнетривкі».
  • Чорна Оксана – фотокнига «Журнал Бойових Дій».

«Декоративно-прикладне мистецтв» 

  • Гончарук Ніна – серія живописних творів «Великі маки», «Разом», «Війна», «Золота нива», «Кафедральний собор» (багатошарова вишивка).
  • Сташук Зоя – мистецький проєкт «Золота нитка народного мистецтва: українська писанка».

«Дизайн» 

  • Дерман Ліля – фес, традиційний кримськотатарський жіночий головний убір.
  • Руденко Тарас – меморіал полеглим бійцям 116-ї бригади ТРО.
  • Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій (художники групи «Арттриум») – добірка пам’ятних і колекційних монет, емітованих Національним банком України, присвячена воєнній та патріотичній тематиці.
  • Фролов Іван – серія «Україна на світовій сцені. Авторські костюми як мистецтво культурної репрезентації».
  • Якуша Вікторія – колекція ваз «Тіара».

«Творче кураторство культурно-мистецьких проєкті» 

  • Безрукий Володимир, Фетісова Олена – цикл виставок живопису «Кольори стійкості. Вцілілі з полум’я».
  • Береговська Христина, Шиленко Юлія – виставковий проєкт «ВІН: Тарас Шевченко. Художник».
  • Воронюк Леся, Ткачук Олександр – проєкт «Всесвітній День Вишиванки» (2022–2025).
  • Кароль Тіна – культурно-мистецький проєкт «Дім Звукозапису – 2 сезон».
  • Корсак Віктор, Корсак Леся – цикл культурно-мистецьких проєктів «МСУМК. Простір свободи» (2022 – триває).
  • Лібкінд Катерина, Живкова Олена, Новікова Ольга, Носко Ольга, Побережський Максим – кураторсько-мистецький проєкт «Тим Часом в Домі Ханенків».
  • Малих Ксенія, Марущак Леонід, Хімей Катерина, Козаченко Іванна, Білас Марта – культурно-мистецький проєкт «Гарантії безпеки».
  • Мельник Ольга, Найдух Юлія, Гуєвська Валерія, Діптан Сергій – виставковий проєкт «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд».
  • Федоришин Василь, Борденюк Сергій, Гнатюк Анатолій – культурно-мистецький проєкт «Чорнобиль – молодь буде памʼятати».

Джерело: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відповідний указ №586/2026 уже набув чинності.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив літературно-мистецькі твори, які братимуть участь у завершальному турі конкурсу.

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