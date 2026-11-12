Оголошено довгий список претендентів на Шевченківську премію 2027 року

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Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив довгий список номінантів на здобуття нагороди у 2027 році, до якого увійшли 110 творів у 14 номінаціях. Цьогоріч перелік категорій доповнили новою номінацією — «Архітектурне мистецтво».

У категорії «Музичне мистецтво» представлені співак Пилип Коляденко з альбомом «ПАМІНА», виконавець KHAYAT (Андрій Хайат) із мініальбомом «Триптих» та музикант Святослав Вакарчук за авторську музику й аранжування українських народних пісень до драми-пісні «Маруся Чурай». У номінації «Концертно-виконавське мистецтво» змагатиметься співачка Ірина Федишин із циклом пісень на військову тематику «Розстріляна весна» (2022–2026), а Тіна Кароль номінована в категорії «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів» за проєкт «Дім Звукозапису – 2 сезон».

Крім того, до лонглісту потрапили письменники Артур Дронь, Василь Шкляр і Павло Вишебаба, режисери Дмитро Сухолиткий-Собчук і Тарас Томенко, а також фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Церемонію нагородження лауреатів планують провести 9 березня 2027 року — у день народження Тараса Шевченка.

Загалом довгий список номінантів виглядає наступним чином:

«Музичне мистецтво»

Вакарчук Святослав – авторська музика, композиторська обробка та аранжування українських народних пісень до драми-пісні «Маруся Чурай» за історичним романом у віршах Ліни Костенко.

– авторська музика, композиторська обробка та аранжування українських народних пісень до драми-пісні «Маруся Чурай» за історичним романом у віршах Ліни Костенко. Зубицький Володимир – народна симфонія єднання «Земле моя» для хору, солістів, симфонічного оркестру на народні тексти та вірші Максима Рильського.

Ільницька Олена – симфонічний твір «До Перемоги».

Коляденко Пилип – музичний альбом «Паміна».

– музичний альбом «Паміна». Крепак Костянтин – мистецькі проєкти «Кобзарські вечори» та вокально-хоровий твір на слова автора «Монолог Кобзаря».

Сидоренко Любава – аудіовізуальна електроакустична поема «Соляріс» для сопрано, інструментального ансамблю, пластичної групи та електроніки.

Хайат Андрій (Кhayat) – мініальбом «Триптих».

«Концертно-виконавське мистецтво

Громов Євген – цикл із 20 монографічних концертів-досліджень фортепіанної спадщини Валентина Сильвестрова в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вінілове видання антології «Moments of Silvertones».

Кулик Олена, Матейко Любомир, Журавчак Олександр, Мельник Олександр – музичний фільм-концерт «Дніпрова Сага» за поезією Тараса Шевченка.

Пліш Богдан – опери «Литовці» А. Понк’єллі, «Трубадур» Дж. Верді, «Летючий Голландець» та «Леонгрін» Р. Вагнера, «Тріумфи» К. Орфа; концертні програми «Credo» К. Пендерецького, «Воєнний реквієм» Б. Бріттена, «Кантата часів війни» Й. Відманна, Stabbat Mater, Te Deum з «Чотирьох духовних пісень» Дж. Верді, Magnificat А. Вівальді.

Пономарчук Наталія – концертне виконання та запис повного циклу камерних симфоній Євгена Станковича «Dictum» (2025); цикл авторських концертів українських композиторів «Сучасне й позачасове», здійснені Київським камерним оркестром Національної філармонії України.

Човник Ірина (Ірина Федишин) – концертно-виконавський мистецький цикл пісень на військову тематику «Розстріляна весна» (2022–2026).

«Театральне мистецтво»

Бліндар Іван, Панас Олег, Комановська Ольга, Левченко Надія, Стопник Марія – драма-пісня «Маруся Чурай» Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Голенко Максим, Павлюк Ілларіон, Доричевський Олексій, Ясинська Марія, Березовий Руслан – вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Дзуринець Рудольф – роль Еріка Ларгена у виставі «Загадкові варіації» Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв.

Качанов Петро, Тодорюк Дмитро – рок-опера «Патріот».

Книга Олександр, Швець Оксана, Резніченко Євгеній, Ридванецька Наталія, Пономарьов Олексій – вистава «Д.І.М.» Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М. Куліша.

Семьошкіна Ольга, Сеітаблаєв Ахтем – вистава «Енеїда» Театру Ветеранів.

«Кіномистецтво»

Дунай Юрій – повнометражний ігровий фільм «Втомлені».

Мойсеєв Дмитро, Ільков Вадим – повнометражний ігровий фільм «Сірі бджоли».

Сухолиткий-Собчук Дмитро – повнометражний ігровий фільм «Памфір».

Ткаченко Олександр, Докунов Дмитро – документальний фільм «Де все зникає».

Томенко Тарас – повнометражний ігровий фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман».

«Проза»

Грешко Юрій – історичний роман «Преторіанці Антонівецької республіки».

Даниленко Володимир – роман «Та, що тримає небо».

Дейнегіна Тетяна – роман «Аглофабрика».

Дронь Артур – збірка короткої прози «Гемінґвей нічого не знає».

– збірка короткої прози «Гемінґвей нічого не знає». Іванина Василь – історичні романи про родину Розумовських «Поціловані Богом».

Кануннікова Юлія (Юлія Кан) – алегоричний роман-подорож «Ширше розплющ очі».

Кузан Тетяна (Таня П’янкова) – роман «Вік червоних мурах».

Ліщенко Анатолій – історичний роман-епопея, трилогія «Вони боролися за свободу».

Махно Василь – роман «Ангел і осел. З віршами про вогонь і воду».

Нікітенко Володимир – книга «Ліга останньої соломинки».

Сарнацька Аліна – роман «С.К.А.М.».

Сидоржевський Михайло – роман-есей «Земля гніву».

Фролов Андрій – казка «Чарівний Гіацинт».

Черепанов Сергій – повість «Риба моєї мрії».

Шкляр Василь – роман «Заячий костел».

«Поезія»

Антощак Микола – книга поезій «Дзвіниця в ущелині».

Бережний Іван – книга поезій «Нова Норма».

Білоус Марія (Марія Людкевич) – книга поезій «Біля Божої брами».

Бутенко Анатолій – книга поезій «Сила Любові».

Вишебаба Павло – книга поезій «Марґіналії».

– книга поезій «Марґіналії». Гуменюк Борис – книга поезій «Четверта хвиля: вірші з війни».

Жайворон Михайло – книга поезій «По лезу трави».

Короненко-Слабошпицька Світлана (Короненко Світлана) – книга поезій «Мій мармуровий муар».

Крук Галина – книга поезій «Стається і не перестає. Вірші нові та вибрані».

Кухарук Роман – книга поезій «Напровесні падолисту».

Лябига Роман – роман у віршах «Любов і влада» та поетичний альбом «Рок-н-вірші».

Мордатенко Костянтин – книга поезій «Сволоки натщесерце».

Нікітіна Антоніна (Антоніна Листопад) – книга поезій «Не торкай мою землю, бо священна вона».

Олійник Володимир – книга поезій «Плач солов’їний».

Оліфіров Віктор – книга поезій «Прометеї-2».

Падалко Олександр – книга поезій «Крізь камінь».

Ржепецький Леонід – книга поезій «Літопис незламного краю».

Тимчук Володимир – книга поезій «Від світла до світла».

«Літературознавство і мистецтвознавство»

Боронь Олександр – книга «Студії над Шевченковою творчістю: Трикнижжя розвідок, причинків і коментарів».

Іванишин Петро – твір «Убити дракона: московський міф та його ліквідація: розмисел».

Марчук Людмила – книга «Теодозія Бриж: скульптор і скульптура в рамках доби».

Мосенкіс Юрій, Коляденко Дмитро – книжкова серія «Народження України» (6 книжок).

Неборак Віктор – книга «Перечитана «Енеїда»: Спроба сенсового прочитання «Енеїди» Івана Котляревського на тлі зіставлення її з «Енеїдою» Вергілія».

Поліщук Володимир – книга «Літературна енциклопедія Черкащини» у 3-х томах.

Пучков Андрій – книга «Український архітектурний стиль: візії, модуси, століття».

Роготченко Олексій – книга «Шістдесят тоталітарних років: зображальне мистецтво України».

Сидоренко Ярослав – «Українсько-англійський словник шрифтом Брайля: 500 найпотужніших слів».

Славінський (Славинський) Микола – книга «Віч-на-віч із генієм. Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра».

Соболь Валентина – книги «Діялог зі світом тривалістю в три століття. Діярій Пилипа Орлика 1724 року», Filip Orlik s jego Diariusz.

«Публіцистика і журналістика»

Воробйова Ольга – книга «Нескорений Ірпінь».

В’ятрович Володимир – книга «Генерал Кук. Біографія покоління УПА».

Жадько Віктор – публіцистично-документальне видання «Не забуті. Український пантеон» у трьох книгах.

Міський Вадим, Гусейнова Тамара, Хоркін Дмитро – книга «Українське радіо. Історія буремного століття».

Романчук Олег – книга «Матриця перемоги».

Соколенко Наталія, Стуканов Сергій – мультиплатформний проєкт «Батьки-засновники» Українського радіо та Суспільного мовлення.

Тітова Аліна – книга «Незламний та нескорені. Миколаїв – місто героїв».

Цаплієнко Андрій – «Фронт» – цикл публіцистичних сюжетів.

Шибалов Євген – книга «Гра чисел. Вижити заради любові».

Шкуліпа Анатолій – художньо-публіцистичний роман «На оксамитовій павутинці, або І чоловіки уміють любити».

«Візуальні мистецтва»

Михальчук Вадим – живописний цикл «Козак Мамай непереможний воїн».

Непомнящий Володимир – лірично-поетичні живописні та графічні основні твори з циклу робіт 2024–2026 років «Україна живе у піснях та картинах», «За покликанням життя», «Наша Україна»: роботи «Біля рідної хати», «Квітуча садиба І. Ю. Рєпіна», «Незламний символ України!».

Рябченко Степан – серії «Гуляюча хмара», «Віртуальні ландшафти», «Віртуальний сад», «Пора цвітіння», «Віртуальні віруси», «Присвята павуку», «Метаморфози», «Чорна казка».

Сукач Світлана – монументально-декоративний ансамбль «Приморська хата: мистецтво мета-історичної пам’яті та стратегія ревіталізації громад».

Федірко Анатолій – мистецький проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича-ІІ», серія творів 2021–2026.

«Архітектурне мистецтво»

Аранчій Дмитро – архітектурно-ландшафтний твір «Знаковий Гай».

Дербін Сергій – Національне військове меморіальне кладовище (1-й пусковий комплекс І черги).

Іскіердо Ганна, Мятко Максим – «Horizons– архітектура нових горизонтів: від переосмислення спадщини до творення культурного простору».

Іскіердо Ганна – родинний дім «Дача».

«Фотомистецтво»

Білак Юрій-Богдан – фотопроєкт «Світанок».

Дорогович Михайло – фотомистецький твір «Невтрачене».

Кочетова Юлія – фотопроєкт «Війна – це особисте».

– фотопроєкт «Війна – це особисте». Краснощок Владислав – фотокнига «Документація війни».

Ліберов Костянтин, Ліберова Влада – фотокнига «Очі війни».

– фотокнига «Очі війни». Лукацький Єфрем – фотопроєкт «Україна. Крізь об’єктив історії».

Петрасюк Олег – фотовиставка «Часів Яр. Вогнетривкі».

Чорна Оксана – фотокнига «Журнал Бойових Дій».

«Декоративно-прикладне мистецтв»

Гончарук Ніна – серія живописних творів «Великі маки», «Разом», «Війна», «Золота нива», «Кафедральний собор» (багатошарова вишивка).

Сташук Зоя – мистецький проєкт «Золота нитка народного мистецтва: українська писанка».

«Дизайн»

Дерман Ліля – фес, традиційний кримськотатарський жіночий головний убір.

Руденко Тарас – меморіал полеглим бійцям 116-ї бригади ТРО.

Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій (художники групи «Арттриум») – добірка пам’ятних і колекційних монет, емітованих Національним банком України, присвячена воєнній та патріотичній тематиці.

Фролов Іван – серія «Україна на світовій сцені. Авторські костюми як мистецтво культурної репрезентації».

Якуша Вікторія – колекція ваз «Тіара».

«Творче кураторство культурно-мистецьких проєкті»

Безрукий Володимир, Фетісова Олена – цикл виставок живопису «Кольори стійкості. Вцілілі з полум’я».

Береговська Христина, Шиленко Юлія – виставковий проєкт «ВІН: Тарас Шевченко. Художник».

Воронюк Леся, Ткачук Олександр – проєкт «Всесвітній День Вишиванки» (2022–2025).

Кароль Тіна – культурно-мистецький проєкт «Дім Звукозапису – 2 сезон».

– культурно-мистецький проєкт «Дім Звукозапису – 2 сезон». Корсак Віктор, Корсак Леся – цикл культурно-мистецьких проєктів «МСУМК. Простір свободи» (2022 – триває).

Лібкінд Катерина, Живкова Олена, Новікова Ольга, Носко Ольга, Побережський Максим – кураторсько-мистецький проєкт «Тим Часом в Домі Ханенків».

Малих Ксенія, Марущак Леонід, Хімей Катерина, Козаченко Іванна, Білас Марта – культурно-мистецький проєкт «Гарантії безпеки».

Мельник Ольга, Найдух Юлія, Гуєвська Валерія, Діптан Сергій – виставковий проєкт «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд».

Федоришин Василь, Борденюк Сергій, Гнатюк Анатолій – культурно-мистецький проєкт «Чорнобиль – молодь буде памʼятати».

Джерело: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

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