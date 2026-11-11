Олег Скрипка пригадав, як надавав копняків російському пропагандисту Дугіну

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка в інтерв'ю Василю Тимошенку розповів про конфлікт із російським ідеологом Олександром Дугіним під час своїх минулих виступів у Москві.

Музикант пригадав деталі інциденту: «Да, я йому копняків надавав. Це був тільки початок... Ще була дуже велика симпатія до українців. Ми в якомусь клубі виступали в Москві. І Дугін. Я тоді ще не знав, хто такий Дугін. Стоїть з бородою і під сценою кричить: "Х*хли". Щось таке. Один тільки голос. Я щось так пожартував зі сцени, на місце поставив».

Після концерту, за словами артиста, опонент підбіг і почав розпускати руки: «По типу "па рускі", "давай па рускі". Я кажу: "Давай мовою дипломатії, якщо ти не сприймаєш українську мову, давай французькою". Він знає французьку мову. А я знаю французьку мову вуличну — матюки французькі. І я починаю його вмокати французькою мовою. І він відчуває, що вербальний двобій він починає програвати і він починає розпускати руки. І я йому копняків серйозно надавав».

Згодом охоронці вивели російського ідеолога, а директор закладу перепросив перед українським виконавцем та виставив пиво команді.

Джерело: Інтерв'ю Олега Скрипки для Василя Тимошенка.

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