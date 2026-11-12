Олег Скрипка зізнався, чому відмовився співати гімн України на корпоративі в Росії

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Український музикант Олег Скрипка, який гастролював Росією разом із гуртом «Воплі Відоплясова», розповів про незвичне прохання під час одного з корпоративних виступів. Тоді його попросили виконати гімн України, однак співак відмовився, побоюючись за власне життя.

За словами музиканта, у 2012 або 2013 році «Воплі Відоплясова» виступали на корпоративі холдингу «Русского стандарта». Концерт відбувався у великій залі, яку Скрипка порівняв зі столичним Палацом спорту.

Під час виступу до нього підійшов генеральний директор «Русского стандарта» та попросив виконати гімн України.

«Він мене обіймає. Я думаю: «Зараз буде бійка». Стрьомно було. І каже мені на вухо: «Олеже, заспівай, будь ласка, гімн України». Ну, якби я заспівав гімн України, мене б там розстріляли і розірвали усе», — пояснив музикант.

Крім того, гурт «Воплі Відоплясова» запрошували виступити на новорічному корпоративі корпорації «Газпрома» у Москві в 2013 році.

Спочатку Олег Скрипка не знав, хто саме замовив концерт. Коли музикант з’ясував назву корпорації, то поцікавився, чому для виступу обрали саме український гурт.

Згодом з’ясувалося, що в компанії працювало чимало киян.

«Вже йшли жорсткі газові війни, і нас запрошують у Москву. Реально стрьомно було. Виступили. Переважно заможні росіяни нас запрошували, часто, тому що вони мали українське походження. Дуже-дуже багато українського походження», — поділився співак.

Про це Скрипка розповів в інтерв’ю Василю Тимошенку.

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