Олександр Кварта пояснив, чому їздить за кордон під час служби в ЗСУ

0:00 / 0:00

Український співак і військовослужбовець Олександр Кварта відреагував на критику через поїздки до Лондона та Парижа. Артист запевнив, що продовжує служити в армії, а закордонні відрядження пов’язані з виконанням військових завдань.

За словами Кварти, він займається питаннями придбання та доставки автомобілів для своєї частини. Зокрема, нещодавно з Парижа привезли мікроавтобус, раніше з Лондона доставили Volkswagen T5, а перед цим — Mitsubishi L200.

«Я не списався. Те, що у вас не вкладається в голові, що солдат ЗСУ може співати й бути за кордоном, — це ж ваші проблеми. У мене є свої завдання, свої командири, які відправляють мене на ці завдання», — заявив співак.

Також Кварта відкинув порівняння з Віталієм Козловським, наголосивши, що не звільнений зі служби й залишається військовослужбовцем.

До лав ЗСУ Олександр Кварта долучився у серпні 2025 року.

Джерело: Олександр Кварта, подкаст «СучЦукрМуз».

56-річний данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі «Гра престолів», неочікувано завітав до Києва. Знаменитість помітили в кількох місцях столиці, а під час повітряної тривоги він спустився до метро, взявши із собою спальний мішок.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова опинилася в центрі скандалу після того, як повторила танцювальний тренд росіянки Поліни Гленд. Підписники знаменитості звинуватили її в популяризації російського контенту та закликали видалити відео.

Раніше український співак Віталій Козловський забув слова власної пісні «Мала» прямо під час виступу. Артист не розгубився, з гумором вийшов із ситуації, а глядачі підтримали його бурхливими оплесками.

Читай нас у