У восьмому випуску «Зважених та щасливих» учасники завершили командний етап і змагалися у переправі через озеро на човнах із пробоїнами. За перемогу команди отримували перевагу, а ті, хто фінішував другим, — додаткові 3 кг на зважуванні.

Перед випробуванням Даніель Салем запропонував учасникам обрати між командною перемогою та особистою вигодою. За бонус доводилося ускладнювати завдання своїй команді — додавати пробоїни, вантаж або забирати весло.

Також учасники пройшли тренування спокуси, яке підготувала Марина Боржемська, перевіряючи власну витримку та самоконтроль.

За результатами зважування проєкт покинув Олександр Ободовський з Одеси. На початку шоу він важив 191 кг і планував схуднути на 80 кг. Чоловік розповідав, що набрав вагу через сидячу роботу та заїдання стресу, а участь у проєкті стала для нього шансом покращити здоров’я та не наражати себе на ризик інфаркту чи інсульту.

Джерело: СТБ.

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