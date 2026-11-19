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Українська продюсерка Олена Мозгова різко висловилася про співачку Олю Полякову, пояснивши, чому не запросила її виступити на своєму концерті. На заяву відреагував продюсер артистки Михайло Ясинський, який оприлюднив фрагмент особистого листування з Мозговою.

«Ми не спілкуємося, вона не може взяти участь. Це не те, що мені подобається. У цьому концерті виступають ті, хто мені подобається. Тому програма називається "Мій Music Hall", — заявила Мозгова.

На слова продюсерки відреагував Михайло Ясинський. Він зауважив, що між особистими симпатіями та іншими можливими поясненнями ситуації є різниця, а також наголосив на важливості чесності й тактовності.

«Між "мені не подобається" і "графіки не збігаються", або "я пропонувала, але мені не відповіли", або навіть "я колись запрошувала, а потім передумала", є проміжок. Він називається чесність. Є ще й тактовність. Але якщо вже між нею та чесністю треба було обирати друге, то відповідь на питання "чому не спілкуємося" багатьом би не сподобалася», — написав він у Facebook.

На підтвердження своїх слів Ясинський опублікував скриншот особистого листування з Оленою Мозговою. Із повідомлень випливає, що продюсерка неодноразово пропонувала Олі Поляковій долучитися до її концертів. Такі запрошення, судячи з оприлюдненої переписки, надходили щонайменше протягом останніх двох років.

Таким чином Михайло Ясинський продемонстрував, що публічна заява Мозгової про небажання бачити Полякову серед учасників концерту, на його думку, суперечить попередньому спілкуванню між ними.

У коментарі для проєкту «Наодинці з гламуром» продюсерка розповіла, чому Полякова не потрапила до списку виконавців концерту «Мій Music Hall», який відбувся днями.

Українська співачка Оля Полякова цього року не провела традиційний щорічний концерт 26 жовтня. Артистка звернулася до шанувальників і пояснила, чому вирішила не виступати у звичну дату.

Співачка Оля Полякова, яка живе під Києвом і нещодавно пояснила, чому не може переїхати до безпечнішого місця, розповіла про підготовку своєї родини до зими. За її словами, цього року холодний сезон може бути непростим.

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