Олена Світлицька поголила Тараса Цимбалюка налисо

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Український актор Тарас Цимбалюк показав, як його кохана, акторка Олена Світлицька, власноруч поголила йому голову машинкою.

У своїх Instagram-stories артист пожартував, назвавши Світлицьку своїм «преміумбарбером», і продемонстрував результат.

Після домашнього перукарського сеансу пара вирішила відпочити від роботи: закохані орендували будиночок із чаном та влаштували романтичний вечір.

Про стосунки Цимбалюк і Світлицька публічно повідомили влітку цього року. Водночас чутки про їхній роман з’явилися ще раніше — навесні 2025 року пару помітили разом у Львові.

Весілля акторки Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка відбулося ще на початку серпня, однак подробиці свята досі активно обговорюють у мережі. Сама акторка продовжує ділитися коментарями про важливу для неї подію. Особливу увагу прихильників привернула відсутність на весіллі Тараса Цимбалюка. Денисенко неодноразово називала актора своїм близьким другом, а свого часу саме він познайомив її з майбутнім чоловіком. Втім, на весілля Цимбалюка не запросили.

Український актор Тарас Цимбалюк емоційно відповів на критику через його стосунки з Оленою Світлицькою, яка виховує двох доньок. Він заявив, що діти не стали для нього перешкодою у стосунках, а навпаки — є частиною життя коханої людини.

Український актор та головний герой 14-го сезону проєкту «Холостяк» Тарас Цимбалюк вийшов на зв’язок із шанувальниками після нещодавньої аварії у Києві.

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