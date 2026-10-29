Олена Світлицька відповіла на критику виступу на Голосі країни

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Акторка Олена Світлицька відреагувала на хвилю критики після участі у сліпих прослуховуваннях 14-го сезону «Голосу країни». Вона пройшла до команди Наталії Могилевської, однак її виступ викликав неоднозначну реакцію глядачів.

Світлицька розповіла в Instagram, що особливо здивувалася звинуваченням у кумівстві та припущенням, нібито її участь у шоу була оплачена. За словами акторки, протягом творчого шляху вона сотні разів проходила кастинги й отримувала відмови, але не втрачала віри в себе.

Вона наголосила, що не вважає себе професійною вокалісткою, проте вирішила спробувати здійснити свою мрію. Акторка також заявила, що готова враховувати конструктивні зауваження та більше працювати над голосом.

Світлицька запевнила, що не шкодує про участь у проєкті. Вона назвала цей досвід великою честю, згадавши підтримку коханого Тараса Цимбалюка, знайомство з Тіною Кароль і Наталією Могилевською та можливість навчатися у професійної співачки.

Акторка додала, що не дозволить негативним коментарям визначати її цінність. Вона хоче бути прикладом для своїх доньок і показувати їм, що варто йти до мрій, навіть якщо доводиться неодноразово чути відмови.

Джерело: Instagram Олени Світлицької

Українська акторка Олена Світлицька взяла участь у 14-му сезоні пісенного конкурсу «Голос країни», виконавши композицію співачки Гайтани «Самотня босса».

Артем Пивоваров став четвертим тренером нового сезону «Голосу країни». Він приєднається до Тіни Кароль, Наталії Могилевської та MONATIKа.

У Варшаві відбувся суперфінал європейського сезону Голосу країни. Прямий ефір пройшов за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP).

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