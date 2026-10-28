Олена Тополя пояснила, чому на початку кар’єри співала російською

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Українська співачка Олена Тополя розповіла, чому на початку своєї кар’єри виконувала пісні російською мовою, хоча після переїзду до Києва у 2003 році писала лише українською. За словами артистки, тоді вона відчула потребу публіки в російськомовному репертуарі, а після початку повномасштабного вторгнення РФ перейшла на українську в творчості та повсякденному спілкуванні.

Олена Тополя народилася в Запоріжжі й із дитинства розмовляла російською мовою. У 2003 році вона переїхала до Києва та розпочала музичну кар’єру. Спочатку артистка писала пісні українською, однак згодом вирішила змінити підхід до творчості, оскільки, за її словами, слухачі потребували композицій російською мовою.

«У 2003 році, коли переїхала до Києва, писала лише українською. Але, зрозумівши, що в Києві, на жаль, потребували пісні російською, довелося переналаштуватися. До речі, мені досить складно було писати російською. А потім (у 2022 році, — «Главком») все відбулось навпаки. Тож, в якомусь сенсі, вже було легше», — розповіла артистка.

Більшість російськомовних композицій Олени Тополі з’явилася на початку її кар’єри та в наступні роки, до періоду 2017–2019 років. Водночас у 2015 році співачка випустила перший альбом з україномовними піснями.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Олена Тополя почала переходити на українську мову. Вона не лише змінила мову своєї творчості, а й почала спілкуватися українською вдома з дітьми.

Артистка вважає, що публічні люди мають особливу відповідальність за цінності, які формують українську ідентичність.

«Після повномасштабного вторгнення. Я вчилась розмовляти, стала писати тільки українською і вдома з дітьми перейшла суто на українську мову. Це певна відповідальність публічної людини за цінності, які є нашою ідентифікацією», — поділилася співачка.

Водночас Олена Тополя наголосила, що не поділяє людей за мовою спілкування. На її думку, важливішими є людські якості та вчинки. Артистка також вважає, що перехід на українську не повинен відбуватися під примусом.

«Бувають моменти. Я не розділяю людей за мовою, я можу і маю право розділяти їх за вчинками. Для мене головне, щоби людина дійсно відповідала людським якостям від слова «людяність». І це для мене найцінніше. На мою думку, насильно навʼязувати і вимагати розмовляти виключно українською, ніяк не заохочуючи людей дійсно пізнати красу, глибоку історію і цінність мови, неправильно. Бо це нормальна захисна реакція психіки перед тиском», — висловилася українка.

Олена Тополя переконана, що зацікавлення українською мовою потрібно формувати через пізнання її краси, історії та багатства. Зокрема, вона пропонує запроваджувати спеціальні програми в школах і дитячих садках, присвячені старовинним українським словам, які нині майже не використовують.

На думку співачки, такий підхід допоможе людям відчути задоволення від вивчення мови й самостійно захотіти нею розмовляти.

«Я би заохочувала до мови зовсім іншим шляхом, створюючи спеціальні програми у школах і садках, де би вивчали старі українські слова, які зараз не вживаються, але ж вони неймовірно красиві. Саме так ми по краплинці розкриваємо красу мови, нам подобається, як вона звучить. У цей момент народжується насолода – і виникає особисте бажання кожного перейти на українську», — резюмувала вона.

Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Раніше українська співачка Олена Тополя поділилася новими подробицями розслідування щодо витоку її інтимного відео. Артистка заявила, що незадовго до скандалу знайшла прослуховувальний пристрій у своїй сумці, а згодом виявила ще один у квартирі.

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