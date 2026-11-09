Олена Тополя заговорила про повернення до псевдоніма Alyosha

Українська співачка Олена Тополя замислюється над поверненням до сценічного псевдоніма Alyosha, від якого відмовилася під час повномасштабної війни. Про це артистка розповіла після непростого року, протягом якого пережила розлучення та скандал із поширенням приватного відео. Співачка також зізналася, що стала стриманішою та більше не хоче відкрито показувати свої переживання.

Артистка зізналася, що після всього пережитого вирішила інакше ставитися до людей і власних емоцій. Раніше вона вважала себе дуже емпатичною, але тепер намагається бути стриманішою та більше покладатися на раціональні рішення. «Я заборонила собі бути такою емпатичною, як раніше. Я стала більш холодною, раціональною. Так, мені теж боляче. Але ви цього не побачите — і мені буде боліти», — сказала співачка.

Окремо Олена заговорила про сценічне ім’я Alyosha. Вона не виключає, що знову виступатиме саме під цим псевдонімом. За словами артистки, це ім’я для неї має особливе значення і пов’язане не лише з музичною кар’єрою в Україні. «Ми за те, щоб повернулась Alyosha. Взагалі, мій псевдонім Alyosha був створений саме англійською. Це було якби не просто рішення і не просто ім’я. Це ще означало Боже світло, світло від Бога», — пояснила Тополя.

Співачка наголосила, що обирала цей псевдонім із розрахунком на міжнародну аудиторію. Раніше вона випускала англомовний альбом, а також продовжує співати англійською мовою. Тому повернення до імені Alyosha для неї пов’язане і з можливістю знову розвивати музичну кар’єру за межами України. «Тому Alyosha — це для всього світу, не тільки для України, тому що у мене був і англомовний альбом, і далі я продовжувала і продовжую співати англомовні пісні. Вони у мене є», — розповіла артистка.

Водночас остаточне повернення до англомовної творчості вона пов’язує із завершенням війни. Олена сподівається, що після цього зможе записати новий альбом англійською мовою. «Коли закінчиться війна, дуже сподіваюсь, буде можливість записати новий англомовний альбом», — додала співачка.

Отже, наразі Олена Тополя лише говорить про можливе повернення до псевдоніма Alyosha. Остаточного рішення щодо зміни сценічного імені вона поки не оголосила. Про зміни у своєму житті та можливе повернення до старого сценічного імені Олена Тополя розповіла в інтерв’ю для «Суспільне Одеса».

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