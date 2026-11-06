Ольга Фреймут у Львові зустрілася з мамою та сестрою

Українська телеведуча та експертка з етикету Ольга Фреймут приїхала до рідного Львова, де провела час із близькими. Вона зустрілася з мамою Аллою та сестрою Юлією, а спільним фото з ними поділилася в Instagram. Такі сімейні кадри ведуча публікує нечасто.

На світлині три жінки позують разом в одному з львівських готелів. Для зустрічі Ольга та її родички обрали стримані повсякденні образи в чорно-сірих відтінках. Сама телеведуча була у світло-сірому гольфі та простій сірій спідниці. Її мама й сестра також позували в одязі темних і сірих кольорів.

Ольга Фреймут не надто часто ділиться фотографіями з мамою Аллою та рідною сестрою Юлією. Тому новий сімейний кадр привернув увагу підписників ведучої. До Львова телеведуча завітала не випадково: це її рідне місто, з яким пов’язана значна частина її життя. Зустріч із мамою та сестрою стала нагодою показати прихильникам трохи особистого життя поза роботою та публічними виходами.

Чим ще ділилася Фреймут останнім часом

Останнім часом телеведуча також публікувала фотографії з відпочинку в Іспанії. Зокрема, вона показувала літні кадри біля води в купальнику.

А раніше Фреймут ділилася спільними світлинами з чоловіком Володимиром Локотком. Пара позувала разом у київському ліфті. Фреймут опублікувала фото у своїх Instagram-stories, показавши рідних, яких нечасто можна побачити на її сторінці.

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