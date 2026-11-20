0:00 / 0:00

Співачка Оля Цибульська привітала свого кума Михайла Хому, відомого як Dzidzio, із 43-річчям.

Артистка опублікувала архівні світлини, зокрема провокативні кадри, на яких вони обіймаються та позують разом на ліжку.

У привітанні Цибульська пожартувала про їхню багаторічну дружбу та зізналася, що пишається іменинником.

Спільні фото знову можуть підігріти чутки про роман між артистами, які з’являлися раніше. Водночас Цибульська та Хома роками називають одне одного кумами й залишаються колегами по сцені.

Джерело: її соцмережі

Українська співачка Оля Цибульська, якій цьогоріч вдалося схуднути більш ніж на 15 кілограмів, розповіла, як зараз підтримує фізичну форму. 40-річна артистка зізналася, чи має конкретну мету щодо ваги та як поєднує правильне харчування, тренування і любов до солодощів.

Оля Цибульська помітн озмінилася та вже скинула 12 кілограмів. Співачка зізналася, що все почалося випадково під час гастролей у США, а згодом нові звички стали частиною її життя.

Ольга Цибульська опинилася в центрі уваги через свій концерт, який відбувся у День пам’яті жертв Голодомору. Співачка пояснила, чому виступ не перенесли на іншу дату, і розповіла, як змінили програму, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

Читай нас у