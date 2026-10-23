Онук Богдана Бенюка підріс і вже вищий за знаменитого дідуся

Народний артист України Богдан Бенюк відвідав святкування 100-річчя театру імені Лесі Українки разом зі своїм 15-річним онуком Яремою Підгорою. Хлопець рідко з’являється на публіці з відомим дідусем, тож цього разу привернув увагу ще й своїм зростом — він уже вищий за актора. Водночас Ярема має власний театральний досвід: уперше він вийшов на сцену разом із дідусем ще в дитинстві.

Богдан Бенюк прийшов на ювілейний вечір театру імені Лесі Українки разом із 15-річним онуком Яремою Підгорою. Святкування відбулося 22 жовтня з нагоди 100-річчя театру. На захід зібралися сотні гостей, серед яких були представники культури, відомі актори та глядачі. Ярема нечасто з’являється на публіці разом із дідусем, тому їхня спільна поява привернула увагу. За цей час хлопець помітно підріс і тепер навіть вищий за Богдана Бенюка. Для святкового вечора обидва обрали костюми.

Бенюк — народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі. Його онук також знайомий зі сценою не лише як глядач.

Онук Бенюка почав грати в театрі ще в дитинстві

Ярема Підгора вперше вийшов на сцену разом із дідусем у липні 2017 року. Тоді йому було шість років. Хлопець отримав роль Берта в постановці «Всі мої сини» за п’єсою американського драматурга Артура Міллера. Ця вистава стала для Яреми одним із перших кроків у театрі. Він грав поруч із Богданом Бенюком, який має багаторічний акторський досвід. Тоді участь хлопця в постановці привернула увагу до його перших сценічних спроб.

У 2019 році вистава «Всі мої сини» вирушила на гастролі до Івано-Франківська. Ярема Підгора також був зазначений серед акторів постановки. У Театрі Франка його називали одним із наймолодших акторів. Відтоді минуло кілька років, і тепер Ярема вже підліток. Його поява поруч із дідусем на ювілейному вечорі театру нагадала про їхню спільну роботу на сцені.

Театр Лесі Українки відсвяткував 100-річчя

Святковий вечір до сторіччя театру імені Лесі Українки відбувся 22 жовтня. Головною подією стало театральне ревю «Ця мить і є твоє життя». На святкування прийшли сотні гостей, зокрема міністерка культури Тетяна Бережна та відомі українські актори. У ньому показали святкову атмосферу, виступи та гостей ювілейного вечора.

Серед учасників ревю була й народна артистка України Лариса Кадочнікова — одна з відомих акторок театру. Вона вийшла на сцену, тримаючи за руку Бориса Вознюка, народного артиста України та актора трупи театру. Таким чином театр відзначив важливу дату разом із представниками кількох поколінь української сцени. А для Богдана Бенюка цей вечір став ще й нагодою з’явитися на публіці разом з онуком, який уже має власний досвід роботи в театрі.

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