Онукам Елвіса Преслі виповнилося 18 років: бабуся показала рідкісне фото

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Двійнята Харпер та Фінлі Локвуд, молодші онуки легендарного американського співака Елвіса Преслі, відсвяткували 18-річчя.

З цієї нагоди їхня бабуся Прісцилла Преслі опублікувала в Instagram рідкісне спільне фото дівчат і коротко привітала їх із повноліттям.

Публікація викликала активне обговорення серед шанувальників. Користувачі соцмереж порівнювали зовнішність сестер із їхніми знаменитими родичами.

Деякі прихильники вважають, що Фінлі більше схожа на молодого Елвіса, тоді як у Харпер помічають риси її матері Лізи Марі Преслі та бабусі Прісцилли.

Нагадаємо, старша донька української співачки Олі Полякової Маша, яка з 2025 року живе у США, переїхала до нової квартири разом із чоловіком Еденом Пассареллі.

У родині співачки Олі Полякової сталося нове лихо. Після ДТП, у якій травмувалася її старша донька Марія, та влучання російського «шахеда» в потяг, яким артистка їхала з молодшою донькою Алісою, родина втратила домашню улюбленицю – собачку породи шпіц на ім’я Мімі.

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