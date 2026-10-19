Оприлюднено деталі виступу українки Еріки Колесніченко на Дитячому Євробаченні

Представниця України на Дитячому Євробаченні 2026, 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви, провела першу репетицію на сцені в мальтійському Та'Калі. На конкурсі співачка виступить із піснею Not a Lullaby під одинадцятим номером.

У вересні виконавиця здобула перемогу в національному відборі, посівши перше місце за результатом суммарного голосування глядачів та журі. Концепцію сценічного номера розробили режисери Леся Подолянко та Ілля Осядлий. Постановка передбачає трансформацію артистки безпосередньо під час виконання, а балет виконуватиме роль «живої декорації» в закритих костюмах без демонстрації облич. Костюм для виступу створив дизайнер Олександр Греков.

<br />

Джерело: Junior Eurovision.

Україну на Дитячому Євробаченні-2026 представлятиме 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви. Юна співачка перемогла у національному відборі та вже 24 жовтня виступить на конкурсі на Мальті.

Чехія не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2027». Чеське телебачення також не транслюватиме музичне шоу. Чеський мовник пояснив причини рішення відмовитися від участі в конкурсі.

Читай нас у