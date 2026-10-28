Оскар-2027: які фільми претендують на перемогу та хто зіграє головні ролі

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До списку потенційних претендентів на премію «Оскар»-2027 увійшли фільми за участю Тома Круза, Зендеї, Роберта Паттінсона, Тома Голланда та інших зірок Голлівуду. Серед можливих фаворитів — масштабні фантастичні стрічки, драми, комедії та трилери.

99-та церемонія вручення престижної кінопремії «Оскар» має відбутися в березні 2027 року. Наведений перелік відображає прогнози щодо можливих номінантів, а не остаточний список номінацій.

«Одіссея» (The Odyssey)

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Жанр: епічна пригода, фентезі

Головні актори: Метт Деймон, Том Голланд, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Зендея, Шарліз Терон, Лупіта Ніонго.

Стрічка «Одіссея» розповідає про царя Ітаки Одіссея, який після Троянської війни вирушає в небезпечну подорож додому. На шляху героя чекають міфічні істоти, боги та численні випробування. Його головна мета — повернутися до дружини Пенелопи й сина Телемаха.

Режисером і сценаристом фільму став Крістофер Нолан. Метт Деймон виконав роль Одіссея, Том Голланд зіграв Телемаха, а Енн Гетевей — Пенелопу. До акторського складу також увійшли Роберт Паттінсон, Зендея, Шарліз Терон і Лупіта Ніонго.

«Чорна куля» (Black Ball)

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Жанр: драма

Головні актори: Гітаррікадельфуенте, Міґель Бернардо, Карлос Гонсалес, Пенелопа Крус, Гленн Клоуз

Іспанська драма «Чорна куля» розповідає про трьох чоловіків, чиї долі переплітаються в різні періоди історії Іспанії. Їх об’єднують любов, сімейні таємниці, сексуальність і боротьба за свободу.

Режисерами та сценаристами фільму стали Хав’єр Кальво і Хав’єр Амброссі. У стрічці зіграли Гітаррікадельфуенте, Міґель Бернардо, Карлос Гонсалес, Пенелопа Крус і Гленн Клоуз.

«Дикий кінь номер дев’ять» (Wild Horse Nine)

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Жанр: політичний трилер, чорна комедія

Головні актори: Джон Малкович, Сем Роквелл, Стів Бушемі, Том Вейтс, Паркер Поузі

Події фільму розгортаються напередодні військового перевороту в Чилі 1973 року. За сюжетом агенти ЦРУ Кріс і Лі вирушають із Сантьяго на острів Пасхи. Під час подорожі вони стикаються з політичними змовами та власним минулим, а також заводять нові знайомства.

Головні ролі виконали Джон Малкович, Сем Роквелл і Стів Бушемі. Також у фільмі знялися Том Вейтс і Паркер Поузі. Режисером і сценаристом стрічки став Мартін Мак-Дона.

«Обсесія» (Obsession)

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Жанр: фільм жахів, трилер

Головні актори: Майкл Джонстон, Інде Наварретт, Купер Томлінсон, Меган Лоулесс, Енді Ріхтер

Фільм «Обсесія» привернув увагу глядачів і швидко поширився в мережі. У центрі сюжету — хлопець, який закохується у свою колегу, але не сподівається на взаємність. Одного вечора його бажання нібито здійснює іграшкова паличка бажань.

Однак виконання мрії обертається негативними наслідками для обох героїв, а кохання поступово перетворюється на одержимість.

Режисером і сценаристом виступив Керрі Баркер. Головні ролі виконали Майкл Джонстон та Інде Наварретт. Також у стрічці зіграли Купер Томлінсон, Меган Лоулесс і Енді Ріхтер.

«Дюна: Частина третя» (Dune: Part Three)

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Жанр: наукова фантастика, пригоди

Головні актори: Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П’ю, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттінсон, Хав’єр Бардем

Третя частина «Дюни» продовжує історію Пола Атріда після того, як він став імператором. Герой стикається з наслідками власного правління, політичними змовами та загрозами, які можуть позбавити його трону.

Режисером стрічки є Дені Вільнев. Головного героя Пола Атріда знову грає Тімоті Шаламе, а Зендея виконує роль Чані. Флоренс П’ю з’являється в образі принцеси Ірулан. До акторського складу також увійшли Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттінсон і Хав’єр Бардем.

«Діґґер» (Digger)

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Жанр: чорна комедія, драма

Головні актори: Том Круз, Різ Ахмед, Джон Гудмен, Сандра Гюллер, Майкл Стулбарг, Джессі Племонс

Фільм розповідає про нафтового магната Діґґера Роквелла, якого грає Том Круз. Через його діяльність виникає масштабна екологічна катастрофа: під час буріння в Гренландії величезна крижана брила відколюється від льодовика й починає рухатися в напрямку Європи, створюючи загрозу повеней.

Роквелл намагається врятувати світ від катастрофи, до якої сам доклався.

Режисером стрічки став Алехандро Гонсалес Іньярріту. Сценарій написали Іньярріту, Александер Дінеларіс, Ніколас Джакобоне та Сабіна Берман. Крім Тома Круза, у фільмі знялися Різ Ахмед, Джон Гудмен, Сандра Гюллер, Майкл Стулбарг і Джессі Племонс.

«Проєкт «Аве Марія»» (Project Hail Mary)

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Жанр: наукова фантастика, пригоди

Головні актори: Раян Гослінг, Сандра Гюллер, Лайонел Бойс, Кен Леунг, Мілана Вайнтруб

За сюжетом учитель природничих наук Райленд Грейс прокидається на космічному кораблі за багато світлових років від Землі. Спочатку він не пам’ятає, як опинився там, але згодом з’ясовує, що має знайти спосіб зупинити процес, через який згасає Сонце.

Від дій головного героя залежить виживання людства.

Режисерами фільму стали Філ Лорд і Крістофер Міллер, а сценарій написав Дрю Годдард. Головну роль виконав Раян Гослінг. Також у стрічці зіграли Сандра Гюллер, Лайонел Бойс, Кен Леунг і Мілана Вайнтруб.

«Запрошення» (The Invite)

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Жанр: комедія, драма

Головні актори: Едвард Нортон, Сет Роген, Олівія Вайлд, Пенелопа Крус

У центрі сюжету — подружня пара, стосунки якої переживають кризу. Одного дня партнери запрошують сусідів на вечерю, сподіваючись на звичайну зустріч. Однак вечір поступово перетворюється на низку незручних і несподіваних ситуацій, які змушують героїв переосмислити власні стосунки.

Режисеркою комедії стала Олівія Вайлд. До роботи над сценарієм долучилися Рашида Джонс і Вілл Маккормак. Головні ролі виконали Едвард Нортон, Сет Роген, Олівія Вайлд і Пенелопа Крус.

«Дебют» (The Debut)

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Жанр: комедія, музичний фільм

Головні актори: Джуліанна Мур, Пол Джаматті, Голлі Бейлі, Джессі Айзенберг

У центрі історії — сором’язлива домогосподарка Мона Фрідман, яка отримує невелику роль у театральній виставі. Захоплення акторством настільки змінює її життя, що вона готова піти на все заради можливості зіграти свою роль.

Режисером і сценаристом стрічки став Джессі Айзенберг. У фільмі також знялися Джуліанна Мур, Пол Джаматті та Голлі Бейлі.

«Штучний інтелект» (Artificial)

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Жанр: біографічна драма

Головні актори: Ендрю Гарфілд, Юра Борисов, Марк Райленс, Моніка Барбаро, Купер Гоффман

Біографічна драма присвячена розвитку штучного інтелекту та технологічній індустрії. У центрі подій — Сем Альтман та Ілля Суцкевер, професійні шляхи яких пов’язані зі створенням і розвитком технологій штучного інтелекту. Стрічка порушує питання відповідальності за технологічний прогрес.

Режисером фільму став Лука Гуаданьїно, а сценарій написав Саймон Річ. Ендрю Гарфілд зіграв Сема Альтмана, а Юра Борисов — Іллю Суцкевера. Також у фільмі знялися Марк Райленс, Моніка Барбаро та Купер Гоффман.

«Фйорд» (Fjord)

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Жанр: психологічна драма

Головні актори: Себастіан Стен, Ренате Рейнсве, Ліза Карлед, Ліза Ловен Конгслі, Еллен Дорріт Петерсен, Генрикке Лунд-Ольсен, Ванесса Чебан, Крістіан Рубек, Торбйорн Гарр

За сюжетом румунсько-норвезька родина переїжджає до Норвегії, сподіваючись почати нове життя. Проте після знайомства із сусідами між родинами виникають конфлікти через різні погляди на виховання дітей, релігію та інші питання.

Режисером і сценаристом фільму став румунський кінематографіст Крістіан Мунджі. До акторського складу увійшли Себастіан Стен, Ренате Рейнсве, Ліза Карлед, Ліза Ловен Конгслі та інші.

«Ельсінор» (Elsinore)

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Жанр: біографічна драма

Головні актори: Ендрю Скотт, Олівія Колман, Біллі Пайпер, Джонні Флінн, Люк Томпсон

Біографічна драма розповідає про шотландського актора Ієна Чарлсона, який готується зіграти Гамлета в постановці Королівського національного театру. Попри тяжку хворобу, він прагне вийти на сцену й виконати свою роль.

Режисером стрічки став Саймон Стоун, а сценарій написав Стівен Бересфорд. Головну роль виконав Ендрю Скотт. Також у фільмі зіграли Олівія Колман, Біллі Пайпер, Джонні Флінн і Люк Томпсон.

«Тусовщик» (Club Kid)

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Жанр: комедійна драма

Головні актори: Джордан Ферстмен, Реджі Абсолом, Кара Делевінь, Дієго Кальва, Кірбі Гауелл-Баптист

Головний герой фільму — організатор вечірок у Нью-Йорку на ім’я Пітер, який звик до безтурботного життя. Однак усе змінюється, коли він дізнається, що має десятирічного сина. Пітеру доводиться взяти на себе батьківські обов’язки, що докорінно змінює його повсякдення.

Головну роль і режисерське крісло у фільмі поєднав Джордан Ферстмен. До акторського складу також увійшли Реджі Абсолом, Кара Делевінь, Дієго Кальва та Кірбі Гауелл-Баптист.

«Можливе кохання» (Possible Love)

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Жанр: драма

Головні актори: Чон До Йон, Соль Кьон Гу, Чо Йоджон, Чо Ін Сон

Фільм розповідає про дві подружні пари, які належать до різних соціальних світів. Їхнє знайомство поступово відкриває сімейні проблеми, приховані бажання та суперечності, що впливають на життя героїв.

Режисером і співавтором сценарію став Лі Чхан Дон. Головні ролі виконали Чон До Йон, Соль Кьон Гу, Чо Йоджон і Чо Ін Сон.

«Джозефіна» (Josephine)

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Жанр: психологічна драма

Головні актори: Мейсон Рівз, Ченнінг Татум, Джемма Чан

У центрі сюжету — восьмирічна Джозефіна, яка стає свідком злочину в парку Ґолден-Ґейт. Ця подія змінює її життя. Батьки намагаються допомогти дівчинці пережити травматичний досвід, водночас самі стикаючись із власними страхами.

Режисеркою і сценаристкою фільму стала Бет де Араухо. Головну роль виконала Мейсон Рівз, а її батьків зіграли Ченнінг Татум і Джемма Чан.

Серед стрічок, які фігурують у прогнозах, — масштабні проєкти Крістофера Нолана та Дені Вільнева, фантастичні історії про космос і майбутнє людства, біографічні драми й авторське кіно.

Водночас остаточні номінанти на 99-ту церемонію вручення «Оскара» ще мають бути оголошені. Тож наведені фільми наразі варто розглядати як потенційних претендентів, а не як підтверджених учасників боротьби за нагороди.

Про ймовірних претендентів на нагороди повідомляє Los Angeles Times.

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