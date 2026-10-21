Остапчук поставив крапку в публічних розбірках із колишньою дружиною

Український телеведучий Володимир Остапчук відреагував на заяви колишньої дружини Христини Горняк про їхній шлюб. Вона розповіла про їхні стосунки в новому сезоні шоу «Холостяк». У відповідь ведучий заявив, що не збирається обговорювати давні конфлікти публічно, адже тепер хоче зосередитися на родині та особистому житті.

Володимир Остапчук прокоментував слова колишньої дружини Христини Горняк, яка розповіла про їхній шлюб під час участі в шоу «Холостяк». У своєму Instagram ведучий написав, що не планує публічно обговорювати події багаторічної давнини.

За словами Остапчука, справа не в повазі до минулого, а в його небажанні знову повертатися до старих історій. Він також дав зрозуміти, що більше не хоче робити особисте життя частиною публічних обговорень. «Не з поваги, а через небажання тягнути минуле в сьогодення, події багаторічної давнини обговорювати не збираюся… За 42 роки вже наказався… Більше моє життя не буде дешевим серіалом на якомусь каналі, як було до 2022 року, в якому головний герой зобов’язаний розповісти людям, що сталося, хто винен і наскільки він щасливий», — написав ведучий.

Він додав, що його життя й надалі може нагадувати серіал, але тепер він не збирається сам виносити особисті історії на публіку. «Воно, звичайно, буде серіалом, але не з моєї ініціативи і не в моїй реальності. Нехай люди з минулого живуть у серіалі», — зазначив Остапчук.

Ведучий розповів про стосунки з родиною

Окремо Остапчук заявив, що зараз у його родині все добре. За його словами, він нарешті може спілкуватися з дітьми від першого шлюбу та їхньою матір’ю без скандалів. Також ведучий повідомив, що незабаром у нього народиться четверта дитина. Він пояснив, що хоче бути поруч із дружиною та приділяти більше уваги родині. «Я нарешті можу спілкуватися з дітьми від першого шлюбу та з їхньою мамою без скандалів… У мене скоро народиться четверта дитина, і я вирішив бути з дружиною вдома, поруч із нею», — написав він.

Остапчук також заявив, що більше не бачить сенсу публічно доводити, яким має бути справжній чоловік. На його думку, кожен має власне уявлення про це, тому він не збирається переконувати аудиторію у своїй правоті. «Немає жодної логіки годувати аудиторію дешевим дофаміном, щоб довести людям, що я — справжній чоловік, визначення якого у кожного своє… Тлумачте, як хочете. Ставте ярлики. Сваріться. Більше я це не спонсорую», — заявив ведучий. Наприкінці допису він іронічно назвав себе «нарцисом Вовою Остапчуком» і написав про людину, яка нарешті зрозуміла, що таке справжні цінності.

Що сказала Христина Горняк на «Холостяку»

Раніше Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука, з’явилася в новому сезоні шоу «Холостяк» і зробила заяви про їхній шлюб. Саме після цього ведучий опублікував допис, у якому дав зрозуміти, що не хоче повертатися до історій із минулих стосунків.

Водночас у своїй реакції Остапчук не став докладно відповідати на конкретні твердження колишньої дружини. Натомість він зосередився на власному рішенні більше не обговорювати особисті конфлікти публічно. Про це написав він в Instagram.

Колишня дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука, Христина Горняк, вперше перервала мовчання щодо справжніх причин їхнього розриву.

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