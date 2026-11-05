Оціночний орган ЮНЕСКО рекомендував внести тхеквондо КНДР до списку — Korea Herald

Оціночний орган Міжурядового комітету ЮНЕСКО зі збереження нематеріальної культурної спадщини рекомендував внести номінацію КНДР щодо тхеквондо до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, повідомляє Korea Herald. Остаточне рішення має ухвалити сам комітет.

Рекомендація оціночного органу

Комітет розглядає номінації, подані державами-учасницями, з урахуванням висновків оціночного органу. До його складу входять фахівці з нематеріальної культурної спадщини та представники неурядових організацій.

Після оцінювання орган може рекомендувати внести номінацію до списку, повернути її для надання додаткової інформації або не вносити. За даними видання, комітет рідко змінює такі рекомендації.

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Заявки КНДР і Південної Кореї

КНДР подала номінацію «Тхеквондо, традиційне бойове мистецтво в Корейській Народно-Демократичній Республіці» у березні 2024 року. Південна Корея цього року також подала власну заявку, розглянувши можливість спільного внесення тхеквондо двома корейськими державами.

Корейська служба спадщини у планах на цей рік заявляла про намір домагатися спільного внесення тхеквондо. Водночас південнокорейська заявка може бути схвалена, навіть якщо внесення номінації Пхеньяна буде підтверджене. Остаточне рішення очікують на 21-й сесії комітету, запланованій на грудень у Сямені, Китай.

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