Пакистанський The Last Glance здобув кваліфікацію до відбору на Оскар 2027 — Dawn

Пакистанський короткометражний фільм The Last Glance режисера Камрана Фаїка здобув кваліфікацію для участі у відборі на премію «Оскар» 2027 року. Стрічка отримала нагороду журі за найкращий короткометражний фільм на 21-му кінофестивалі Tasveer у Сіетлі, США, повідомляє Dawn.

Кваліфікація на премію

Фаїк заявив, що The Last Glance стала єдиною стрічкою фестивалю Tasveer, яка кваліфікувалася для участі у відборі на «Оскар». За його словами, з тисяч короткометражних фільмів кваліфікацію здобувають приблизно 200 робіт.

Режисер наголосив, що кваліфікація не є номінацією на премію. Він також повідомив, що команда працює над залученням актора, номінованого на «Оскар», як виконавчого продюсера; за словами Фаїка, цей актор представлятиме стрічку наступного року.

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Сюжет і фестивальні відзнаки

Фільм розповідає про сім'ю, яка серед ночі тікає зі свого села, рятуючись від насильства. У стрічці зіграли Аднан Шах Тіпу, Арідж Аюб і Фахад Хашмі. Сценаристом і продюсером став Камран Фаїк, продюсером — Умер Пірзада, а виконавчим продюсером — Халід Саїд Хан. Співпродюсерами були Майк Макнамара та Арміна Рана Хан.

Раніше The Last Glance отримала нагороду за найкращий міжнародний короткометражний фільм на Mosaic International South Asian Film Festival у Канаді. Також стрічку відібрали до восьми фіналістів програми короткометражних фільмів Asian World Film Festival у Лос-Анджелесі серед робіт із понад 50 азійських країн.

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