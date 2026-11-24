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Декор на стіні у квартирі телеведучої Лесі Нікітюк викликав бурхливу реакцію в Threads.

Користувачі порівняли панно з кладкою яєць комах, а деякі зізналися, що воно викликає у них трипофобію.

Насправді це панно «Бавовна» від українського бренду Yalanzhi Objects. Його подарував Нікітюк на день народження наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук.

Найбільша версія виробу має діаметр 120 см, важить близько 5 кг і коштує €1750. За задумом авторки, комірки символізують розкриті коробочки бавовнику.

Панно виготовляють вручну із біокомпозиту, а на його виробництво потрібно близько двох місяців.

Наречений Лесі Нікітюк після операції показав сина та розповів про подальші плани.

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася, що допомагає їй відновлювати сили під час напруженого графіка зйомок у складний для України час. За словами зірки, найбільше енергії їй додають фотографії маленького сина та спілкування з колегами.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка зіграє у майбутньому новорічному фільмі «Два Різдва. Одна Леся», поділилася кадрами прогулянки зі своїм сином Оскаром наприкінці осені. На нових фото зірка також показала обличчя малюка.

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