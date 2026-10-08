Paramount Pictures екранізує Cyberpunk 2077 — The Verge

Paramount Pictures готує ігровий фільм за мотивами науково-фантастичної франшизи Cyberpunk 2077 від CD Projekt Red. Про це з посиланням на Deadline повідомляє The Verge. Дати прем’єри стрічки поки не оголошували.

Продюсер фільму

За даними Deadline, продюсером проєкту стане Лоренцо ді Бонавентура, відомий продюсуванням фільмів серії «Трансформери».

Розвиток франшизи

Cyberpunk 2077 вийшла у 2020 році. Попри проблемний запуск, гра стала успішною для CD Projekt Red: компанія нещодавно повідомила, що її продажі перевищили 40 мільйонів копій.

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Франшиза вже має аніме-адаптацію Netflix, другий сезон якої дебютує пізніше цього місяця. CD Projekt Red також розробляє продовження, яке студія називає Cyberpunk 2. За нещодавнім повідомленням компанії, над грою працюють 184 людини.

Новина про фільм з’явилася після завершення мегазлиття Paramount і Warner Bros. Discovery під назвою Skydance. Paramount також працює над фільмом за Call of Duty, запланованим на 2028 рік, і стрічкою Street Fighter, прем’єра якої має відбутися 16 жовтня.

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