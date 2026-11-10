Павло Зібров назвав два хіти Альони Омаргалієвої, які хотів би виконати

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Український співак Павло Зібров зізнався, що охоче виконав би дві популярні пісні своєї колеги Альони Омаргалієвої. Один із хітів артист навіть жартома переробив, змінивши слова приспіву та додавши до нього власне ім’я.

Першою композицією, яку відзначив співак, стала пісня «Не п’яна – закохана». Також йому припав до душі трек «Мужчина». Згадуючи його, Павло Зібров пожартував, що міг би виконати приспів від власного імені.

«Є декілька. Одна з таких – "Ні, я не п’яний, я просто закоханий". Геніальна пісня, просто десятка! "Цей мужчина тільки мій". Так, Павло Зібров мужчина тільки їй. Отакі дві пісні Омаргалієвої просто супер, знахідка!» — сказав артист.

Обидві композиції Альони Омаргалієвої мають десятки мільйонів прослуховувань на музичних платформах.

Зокрема, пісню «Мужчина» прослухали понад 50 мільйонів разів, а композиція «Не п’яна – закохана» зібрала понад 80 мільйонів прослуховувань.

Висока популярність цих треків, схоже, не залишила байдужим і Павла Зіброва, який відзначив їх серед пісень української колеги, що хотів би виконати сам.

Про це Зібров розповів в інтерв’ю Анні Севастьяновій для проєкту “Наодинці з Гламуром”.

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