Павло Зібров розповів, який відсоток від гонорарів отримує його донька Діана

Відомий український співак Павло Зібров розповів, скільки заробляє його донька Діана, яка вже кілька років працює його менеджеркою. Артист зізнався, що пишається професійними успіхами доньки та високо цінує її внесок у спільну роботу.

За словами виконавця, вони з Діаною мають дуже близькі стосунки. Спочатку донька отримувала невелику зарплату, однак згодом змогла проявити себе як професійна менеджерка.

«У нас дуже дружні стосунки. Я її безмежно люблю, більше за всіх на світі. Горжусь нею, тому що вона робить багато справ. Ми починали з одної зарплати невеличкої років 7-8 тому, коли вона закінчувала університет», — наголосив артист.

Як розповів співак, ідею працювати разом із Діаною запропонувала його дружина Марина Зіброва. Вона вважала, що донька, яка виросла в родині артиста та з дитинства знайома зі світом шоу-бізнесу, зможе застосувати свої знання й контакти в роботі з батьком.

«Мама запропонувала. Каже: «Діаночка, ти виросла в такій сім'ї, з дитинства в шоу-бізнесі, всіх знаєш, чого ти підеш десь шукати якусь роботу після Інститут міжнародних відносин?». І запропонувала. Дивлюся, через місяць-другий — вау! Через третій-четвертий — вау! У неї там знайомства, вона туди передзвонила, там домовилася. Там мене підфарбувала, там причесала, попрасувала, вивела, провела, зайвих людей відштовхнула... Ну, менеджер! Там десь фінанси... «Ні, тато за такі гроші не буде співати, ви не за адресою!», — розповів Павло Миколайович.

За словами Зіброва, донька займається не лише організаційними питаннями, а й рекламою, домовленостями та фінансами. Артист зазначив, що Діана вміє відстоювати його інтереси під час переговорів щодо виступів.

Точну суму заробітку доньки Павло Зібров не назвав, однак повідомив, що вона отримує відсоток від його гонорарів. За словами співака, йдеться про 20%, а не 10%.

«Відсотки свої заробляє. 20 відсотків, 20, не 10. Тому що хороша реклама, хороші гроші, вона їх обґрунтовано пише... як професійний менеджер», — наголосив виконавець.

Таким чином, Діана Зіброва отримує 20% від гонорарів батька. Співак підкреслив, що вважає її роботу професійною та пишається тим, як донька розвинулася в ролі його менеджерки.

Про це Павло Зібров розповів в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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