Павло Зібров розповів про розмір своєї пенсії після її підвищення

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Відомий український співак, народний артист України Павло Зібров розповів, яку пенсію отримує після нещодавнього підвищення. Він - працюючий пенсіонер, оскільки продовжує очолювати кафедру естрадного співу в Університеті культури та працює на повну ставку.



За словами Зіброва, нині йому пенсія як народного артиста скаладає 11 400 грн.

«Вже більше. Мені підвищили. Вже 11 400 грн. Я досі працюю, хоча маю стаж майже 50 років», – розповів співак під час інтерв'ю програмі «Наодинці з Гламуром».

Зібров зазначив, що вже чотири з половиною роки очолює кафедру естрадного співу в Університеті культури. На цю посаду його запросив Михайло Поплавський. За словами артиста, він працює на повну ставку та отримує надбавки за звання народного артиста і професора.

«Я працюю, відпочивати ніколи – треба навчати молодь. Я отримую задоволення, завжди в строю і в гарному настрої. Та й зв'язки працюють. Усе нормально», – додав Зібров.

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