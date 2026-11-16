Педан показав архівне фото з Притулою та Фреймут

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З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, який відзначають 16 листопада, шоумен Олександр Педан опублікував архівні світлини зі своєї кар’єри.

Серед них — фото 2009 року з колегами по ранковому шоу «Підйом» Сергієм Притулою та Ольгою Фреймут.

Педан також поділився іншими знімками з молодості та привітав колег із професійним святом.

Джерело: Instagram Олександра Педана

Український шоумен Олександр Педан показав, як відсвяткував день народження своєї доньки Валерії.

Телеведучий Олександр Педан зізнається, що перейшов на українську не лише за власним бажанням, на цей крок вплинула і його робота.

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