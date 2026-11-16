Переможець Фабрики зірок Шурінс розповів про хворобу дружини та життя в Німеччині

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Латвійський співак Стас Шурінс, який переміг в українській «Фабриці зірок» у 2009 році, понад десять років живе в Німеччині.

В інтерв’ю Славі Дьоміну артист розповів, чому залишив Україну та через які випробування пройшла його родина.

У 2013 році в дружини музиканта Віолетти виявили новоутворення в голові. Після операції в Україні подружжя переїхало до Німеччини на реабілітацію. За словами Шурінса, лікування триває досі, а з кожним роком у дружини виникають нові проблеми зі здоров’ям.

Після переїзду співак витратив на це всі заощадження та певний час працював листоношею. Згодом він взяв участь у німецькому проєкті «Голос», щоб повернутися до музичної кар’єри.

Сам Шурінс також пережив складний період: після підозри на інсульт йому діагностували депресію та призначили антидепресанти.

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