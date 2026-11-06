Переможниця Холостяка-12 Катерина Лозовицька вагітна первістком
Модель Катерина Лозовицька повідомила про вагітність в Instagram, опублікувавши чорно-білі світлини з помітно округлим животиком.
Для Катерини та її чоловіка, співака Гідаята Сейідова, відомого під псевдонімом Geed, це буде перша дитина. Пара одружилася 23 вересня 2026 року.
Джерело: її соцмережі
Переможниця 12-го сезону реаліті-шоу «Холостяк» модель Катерина Лозовицька таємно одружилася зі співаком азербайджанського походження Гідаятом Сеїдовим (Geed). Урочисту подію закохані організували всього за один місяць після заручин.
Відома інфлюенсерка та переможниця шоу «Холостяк-12» Катерина Лозовицька не часто говорить про своє особисте життя.
Головний герой 15-го сезону шоу «Холостяк», баскетболіст В'ячеслав Кравцов, публічно підтримав колишню учасницю проєкту Анну Мишак після появи в мережі інформації про її минуле. Блогер Богдан Беспалов з'ясував, що 32-річна жінка раніше створювала контент для дорослих.