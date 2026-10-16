П’ять українських фільмів потрапили до шортлистів Європейської кінопремії-2027
Європейська кіноакадемія відібрала п’ять українських фільмів до коротких списків 39-ї Європейської кінопремії (European Film Awards). До наступного етапу відбору пройшли одна ігрова повнометражна стрічка, один документальний повнометражний фільм і три короткометражні роботи.
До короткого списку ігрових повнометражних фільмів (Fiction Shortlist) увійшла стрічка «За Перемогу!» (To the Victory!) режисера Валентина Васяновича, створена у копродукції України та Литви.
У короткому списку документальних повнометражних фільмів (Documentary Shortlist) представлено картину «Сліди» (Traces), режисерками якої є Аліса Коваленко та Марися Нікітюк. Фільм створили у співпраці України та Польщі.
Українські стрічки також потрапили до короткого списку короткометражних фільмів (Short Film Shortlist). У цій категорії представлені:
- «Пасхальний день» (Easter Day) — режисер Микола Засєєв. Країни виробництва: Франція та Україна.
- «Відкритий світ» (Homecoming) — режисери Ярема Малащук і Роман Хімей. Країна виробництва: Україна.
- «Київський торт» (Kyiv Cake) — режисер Микита Лиськов. Країни виробництва: Естонія та Україна.
Загалом до коротких списків повнометражного кіно цьогоріч увійшли 68 фільмів із 40 європейських країн. Серед них — 45 ігрових, 15 документальних та вісім анімаційних стрічок.
Попереду на учасників чекає наступний етап відбору. Номінації на European Film Awards 2027 оголосять у листопаді, а 39-та церемонія вручення Європейської кінопремії відбудеться 16 січня 2027 року в Афінах, Греція.
В Українській кіноакадемії наголосили на важливості присутності українських робіт у європейському кінематографічному просторі.
«Українське кіно продовжує бути невіддільною частиною європейського кінематографічного простору, представляючи різні жанри, художні підходи та авторські голоси», — зауважили в Кіноакадемії.
Потрапляння п’яти українських стрічок до коротких списків European Film Awards є черговою можливістю для українських режисерів представити свої роботи європейській аудиторії. Водночас остаточний перелік номінантів стане відомий після наступного етапу відбору.
Про це повідомила Українська кіноакадемія у Фейсбуці.
Раніше у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження лауреатів 83-ї премії «Золотий глобус».
Американська академія кінематографічних мистецтв і наук 22 січня оголосила список номінантів на 98 премію «Оскар».