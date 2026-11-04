Пірс Броснан назвав свого фаворита на роль нового Джеймса Бонда

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Ірландський актор Пірс Броснан, який зіграв Джеймса Бонда у чотирьох фільмах, назвав Каллума Тернера одним із гідних кандидатів на роль нового агента 007. За словами Броснана, він добре знайомий із творчістю колеги та вважає, що той має всі необхідні якості для цієї ролі.

Актор також зізнався, що стежить за новинами про майбутній фільм і, як і шанувальники франшизи, очікує на офіційне оголошення імені нового виконавця ролі Джеймса Бонда.

“Тепер я просто глядач, звичайна людина, яка з нетерпінням хоче дізнатися, хто зіграє цю легендарну роль в історії кіно. Я захоплююся всіма акторами, чиї імена зараз обговорюють. Каллум Тернер – один із тих, із ким я працював, і він дуже сильний актор”, – зазначив Броснан.

Він додав, що всі потенційні кандидати мають харизму, відповідну зовнішність і достатній акторський потенціал. Сам Броснан знімався разом із Тернером у фільмі “Єдиний живий хлопець у Нью-Йорку”, який вийшов у 2017 році.

За інформацією Variety, серед головних претендентів на роль агента 007 також називають Джека Лаудена, відомого за серіалом “Кульгаві коні”. Імовірно, фінальні прослуховування вже відбуваються в Лондоні. Раніше серед можливих кандидатів згадували Джоша О’Коннора та Джейкоба Елорді.

На запитання, що він порадив би наступному виконавцю ролі Бонда, Броснан відповів:

“Хто б не отримав цю роль, я бажаю йому всього найкращого, сили та мужності. Важко сказати, хто саме це буде, але я з нетерпінням чекаю на оголошення нового Джеймса Бонда”.

Окремо актор прокоментував призначення Дені Вільнева, відомого за фільмами “Дюна”, режисером наступної частини франшизи. Броснан переконаний, що його підхід до зйомок може зробити новий фільм особливим.

“Думаю, ми будемо вражені. Вільнев – режисер із власним баченням. Його робота з камерою та спосіб розповідати історії справляють сильне враження. Думаю, це буде справді чудовий фільм”, – сказав він.

Нагадаємо, Пірс Броснан виконував роль Джеймса Бонда з 1995 до 2002 року. За цей час він знявся у чотирьох фільмах франшизи, після чого його замінив Деніел Крейґ.

Джерело: Variety.

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