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Пішла з життя заслужена артистка України Ольга Черсак

UA NEWS 06 Листопада 2026 17:02
Пішла з життя заслужена артистка України Ольга Черсак
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На 65-му році життя 4 листопада померла співачка, науковиця та доцентка кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Черсак. 

Про це повідомила пресслужба навчального закладу. Виконавиця понад чотири десятиліття виступала у складі вокального ансамблю «Росинка», який у 2023 році було внесено до реєстру рекордів України за понад 56 років безперервної діяльності під керівництвом одного регента. 

Ольга Черсак і ансамбль «Росинка» / © Facebook

Крім того, Черсак до останніх днів залишалася співачкою Митрополичого камерного хору «Кредо» при соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Івано-Франківську. Прощання з артисткою відбулося 5 листопада, її поховали у рідному селі Іванків на Тернопільщині.

Джерело: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

У Львові 26 жовтня сотні людей провели в останню путь народного артиста України, актора та режисера Федора Стригуна, який помер після тривалої хвороби. Віддати шану митцю прийшли рідні, колеги та численні шанувальники його творчості. Федір Стригун перебував в лікарні після хірургічного втручання, родина митця потребувала фінансової допомоги для оплати лікування та подальшої реабілітації. 23 жовтня народного артиста не стало.

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