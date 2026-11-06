Пішла з життя заслужена артистка України Ольга Черсак

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На 65-му році життя 4 листопада померла співачка, науковиця та доцентка кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Черсак.

Про це повідомила пресслужба навчального закладу. Виконавиця понад чотири десятиліття виступала у складі вокального ансамблю «Росинка», який у 2023 році було внесено до реєстру рекордів України за понад 56 років безперервної діяльності під керівництвом одного регента.

Крім того, Черсак до останніх днів залишалася співачкою Митрополичого камерного хору «Кредо» при соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Івано-Франківську. Прощання з артисткою відбулося 5 листопада, її поховали у рідному селі Іванків на Тернопільщині.

Джерело: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

У Львові 26 жовтня сотні людей провели в останню путь народного артиста України, актора та режисера Федора Стригуна, який помер після тривалої хвороби. Віддати шану митцю прийшли рідні, колеги та численні шанувальники його творчості. Федір Стригун перебував в лікарні після хірургічного втручання, родина митця потребувала фінансової допомоги для оплати лікування та подальшої реабілітації. 23 жовтня народного артиста не стало.

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