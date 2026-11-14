Пішов з життя народний артист України Євген Шах

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Помер актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, народний артист України Євген Шах.

Про це повідомив театр у Фейсбуці .

«Є люди, чия присутність робить життя світлішим – не гучними словами чи великими жестами, а своєю добротою, щирістю, умінням бути поруч, підтримати, розсмішити, подарувати тепло навіть у найважчі дні. Саме таким ми назавжди запам’ятаємо нашого друга та колегу, народного артиста України Євгена Шаха», — написали його колеги.



«Талановитий актор, який умів бути справжнім і на сцені, і в житті. У Євгенові Михайловичу було стільки душевного тепла, людяності та любові до людей, що здавалося, цього вистачить на всіх, хто опинився поруч. Ми безмежно вдячні долі за те, що мали щастя знати його, працювати поруч, розділяти з ним сцену, радощі й переживання», — зазначили у театрі.

Нагадаємо, що у вересні 2026 року після важкої хвороби пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська. Легендарній актрисі театру Франка було 98 років, вона перебувала на 99-му році життя.

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