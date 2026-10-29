Після успіху четвертого сезону Дипломатка отримає продовження

Стримінговий сервіс Netflix продовжив популярний політичний трилер «Дипломатка» на п’ятий сезон. Про рішення оголосили невдовзі після прем’єри четвертого сезону, яка відбулася на початку жовтня 2026 року. Деталі нового продовження поки не розкривають, але в центрі історії знову будуть політичні інтриги, особисті конфлікти та боротьба за вплив.

Netflix офіційно продовжив серіал «Дипломатка» на п’ятий сезон. Новина з’явилася незабаром після виходу четвертого сезону. Водночас творці поки не розкривають, які саме події стануть основою нових серій. Невідомо й те, коли глядачі зможуть побачити продовження. «Дипломатка» поєднує політичний трилер із сімейною драмою. У серіалі міжнародні кризи та дипломатичні переговори тісно переплітаються з особистими проблемами героїв. Через це рішення, які вони ухвалюють на роботі, нерідко впливають і на їхні стосунки.

У центрі сюжету — американська дипломатка Кейт Вайлер, яку грає Кері Расселл. Вона працює посолкою США та намагається впоратися зі складними міжнародними ситуаціями. Водночас їй доводиться розбиратися у власних стосунках із чоловіком Гелом Вайлером, роль якого виконує Руфус Сьюелл. Ще одна важлива сюжетна лінія пов’язана з президенткою США Грейс Пенн та її чоловіком Тоддом. Їх грають Еллісон Дженні та Бредлі Вітфорд відповідно. Персонажі цих двох акторів додають історії нових політичних протистоянь і особистих конфліктів.

Спільна робота Дженні та Вітфорда в «Дипломатці» також стала приводом згадати серіал «Західне крило», у якому вони раніше знімалися. Для глядачів, знайомих із цим проєктом, їхня зустріч на екрані стала своєрідним поверненням акторського дуету.

Чому «Дипломатка» залишається популярною

Серіал дебютував на Netflix у 2023 році й відтоді закріпився серед помітних телевізійних проєктів платформи. Перший сезон зібрав 173,46 мільйона годин перегляду за перші чотири тижні після виходу. Другий сезон також утримував увагу міжнародної аудиторії. Протягом чотирьох тижнів він залишався в глобальному рейтингу десяти найпопулярніших серіалів Netflix.

Четвертий сезон теж продемонстрував високі результати. На другому тижні після прем’єри він піднявся на третє місце в глобальному рейтингу платформи. Крім того, серіал потрапив до десятки найпопулярніших у 63 країнах. Такі показники допомагають пояснити, чому Netflix вирішив продовжити історію. Водночас перегляди — не єдиний показник успіху проєкту. «Дипломатка» також привернула увагу професійної спільноти та отримала низку номінацій на престижні телевізійні премії.

Які нагороди отримав серіал

«Дипломатку» та виконавицю головної ролі Кері Расселл неодноразово відзначали на телевізійних преміях. Проєкт отримував номінації на «Еммі» та «Золотий глобус». За роботу в третьому сезоні Расселл здобула премію Гільдії кіноакторів США в категорії «Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі». Це стало ще одним визнанням її роботи над образом Кейт Вайлер — дипломатки, якій доводиться діяти в умовах постійної політичної напруги.

Відзнаку «Еммі» отримала й Еллісон Дженні. Її нагородили за найкращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі. Загалом «Дипломатка» зібрала сім номінацій на «Еммі», зокрема в категорії «Найкращий драматичний серіал».

Хто працює над серіалом

Авторкою «Дипломатки» є Дебора Кан, яка також працює над проєктом як виконавча продюсерка. До команди виконавчих продюсерів входять і Кері Расселл, Дженіс Вільямс, Алекс Грейвс, Пітер Ноа та Елі Атті. Завдяки поєднанню політичних сюжетів, міжнародних криз і особистих історій серіал привертає увагу не лише шанувальників драм, а й тих, кому цікаво спостерігати за роботою дипломатів та механізмами ухвалення політичних рішень.

Усі сезони «Дипломатки», які вже вийшли, доступні на Netflix. А от на подробиці п’ятого сезону глядачам поки доведеться зачекати: інформацію про його сюжет і дату прем’єри ще не оголосили. Про це повідомило видання Variety.

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