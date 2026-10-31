Письменник Деймон Галгут став лауреатом премії Пак Кьонні — Korea Herald

Південноафриканський письменник Деймон Галгут став лауреатом 15-ї міжнародної премії Пак Кьонні в Південній Кореї. Нагороду заснував 2011 року Фонд культури «Тоджі» на честь корейської письменниці Пак Кьонні, повідомляє Korea Herald. Галгут отримає сертифікат, пам’ятну плакетку та грошову винагороду в розмірі 100 млн вон, або близько 75 тис. доларів.

Історія у творчості

На пресконференції в Сеулі письменник сказав, що хотів би мати змогу писати любовні історії або тексти, цілком вільні від історичного контексту. Водночас, за його словами, авторам із ПАР важко відокремити художню прозу від історії країни через її бурхливе минуле.

Галгут народився 1963 року та виріс за апартеїду — системи інституційної расової сегрегації та дискримінації, що діяла в ПАР до перших демократичних виборів 1994 року. На думку письменника, після скасування законів апартеїду політична влада змінилася, однак економічний поділ суспільства значною мірою зберігся. Він також звернув увагу на расову нерівність у рівні життя: найбагатші жителі країни переважно білі, а найбідніші — переважно чорношкірі.

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Роман «Обіцянка»

Теми нерівності та невиконаних зобов’язань порушено в романі Галгута «Обіцянка», який 2021 року здобув Букерівську премію. Книга розповідає про білу родину Свартів, що живе на околиці Преторії. Упродовж приблизно трьох десятиліть члени сім’ї відкладають виконання обіцянки передати будинок і землю своїй чорношкірій хатній працівниці Саломе. Наполягає на виконанні цієї обіцянки лише молодша донька Амор.

За словами Галгута, історія та політика є частиною його творчих тем, однак у центрі роману для нього залишається людина й людський характер. Письменник також має зустрітися з корейськими читачами в Літературному парку Пак Кьонні у Вонджу та взяти участь у літературній дискусії в Сеулі.

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