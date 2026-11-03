У Франції письменник Філіп Жанеда став лауреатом Гонкурівської премії за роман L’Inconnue du quai de Javel — літературне розслідування нерозкритого вбивства 29-річної Луїзи Кансо 1949 року. Про це повідомляє The Guardian.

Історія Луїзи Кансо

Кансо була уродженкою Бретані та у 16 років залишила регіон, щоб працювати покоївкою. Згодом вона стала натурницею художника Жана-Луї Буссенго, який познайомив її з іншими паризькими художниками та скульпторами. Через популярність серед митців Монпарнасу її називали «жінкою зі ста портретів».

Тіло Кансо знайшли 7 вересня 1949 року, однак поліції так і не вдалося встановити особу вбивці. У первинному 300-сторінковому поліцейському звіті її описали як жінку «сумнівної репутації», а тогочасні газети припускали, що вона могла бути повією або наркозалежною.

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Роман про давню справу

У 530-сторінковій книзі Жанеда намагається виправити викривлене сприйняття жертви. Автор висуває версію щодо імені вбивці та співчутливо змальовує Кансо. Газета Le Monde зазначила, що письменник доклав значних зусиль, аби зрозуміти свою героїню, а також відзначила гумор і «нотку буркотливої ніжності» роману.

Це 13-й роман Жанеди та його перша перемога після чотирьох попередніх потраплянь до короткого списку Гонкурівської премії. Працюючи над книгою, автор читав і перечитував 74 із 75 романів Жоржа Сіменона з серії про інспектора Мегре — очільника кримінальної бригади в Парижі 1940-х років.

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