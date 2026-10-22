Письменниця Сара Ґудмен Конфіно підтримала Україну та анонсувала нові переклади

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Відома американська авторка бестселерів Сара Ґудмен Конфіно заявила про публічну підтримку України та анонсувала продаж прав на переклад своїх нових романів.

За словами авторки книг «За кожним хорошим чоловіком» та «Не забувай писати», українські видання її наступних трьох творів з'являться на полицях упродовж 18–24 місяців. Українські читачі в соцмережах подякували романістці за позицію та активну популяризацію українських перекладів у часи війни.

Джерело: Instagram Сари Ґудмен Конфіно

Всесвітньо відома британська письменниця, авторка серії книжок про Гаррі Поттера Джоан Роулінг відреагувала на привітання українки хештегом «Слава Україні!».

Українка з Тернополя Діана Паско під час поїздки до США зустріла відомого британського актора Даніеля Редкліффа, який зіграв головну роль у фільмах про Гаррі Поттера. Зірка не лише погодився на спільне фото, а й продемонстрував щиру підтримку Україні.

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