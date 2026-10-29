Пісня Alfaaz посіла 39-те місце у світовому чарті Spotify — Dawn

Пісня «Alfaaz» у виконанні пакистанських артистів Зейна Алі, Зохайба Алі та Хамзи Маліка посіла 39-те місце у глобальному чарті Spotify Top 50. Композиція розташувалася нижче за «One Of The Girls» The Weeknd і Jennie, повідомляє Dawn.

Перше місце в Індії та Пакистані

Пісня урду-панджабі мовами також очолила чарти Spotify Top 50 в Індії та Пакистані. У глобальному рейтингу були представлені, зокрема, композиції Олівії Родріго, Джастіна Бібера, Нікі Мінаж, Гаррі Стайлза та Майкла Джексона.

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Успіх у британському чарті

«Alfaaz» також посіла друге місце у британському Official Asian Music Chart, обійшовши «Straight Up» виконавців MXRCI та Карана Ауджли. Студія Giraffe, що стоїть за піснею, назвала її успіх безпрецедентним для пакистанської композиції та прикладом того, як далеко музика може поширитися, знайшовши свою аудиторію.

Для Giraffe, співзасновником якої є Зульфікар Дж. Хан, відомий як Xulfi, це другий хіт, що очолив чарти. Торік композиція «Majboor» Шехер'яра Рехана та Зохи Васім очолила пакистанський чарт Spotify і посіла друге місце в індійському рейтингу.

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