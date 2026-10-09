Пол Маккартні надихнув художників допомогти дітям в Україні та інших країнах

Понад 60 художників створили роботи для благодійного аукціону в Лондоні, надихнувшись рядком із пісні Пола Маккартні. Виручені кошти спрямують на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні, Судані та секторі Гази.

Митці використали для своїх робіт рядок із пісні «Band on the Run», випущеної гуртом Wings у 1973 році. Серед учасників проєкту — Дженів Фіггіс, Альваро Баррінгтон, Джошуа Донкор та інші художники.

Роботи представлять у межах щорічної виставки-аукціону «Звук і зображення», організованої благодійною організацією War Child UK та мистецькою ініціативою AOAP Projects. Виставка відбудеться в лондонській галереї Iconic Images Gallery з 6 до 8 листопада, а онлайн-аукціон триватиме з 27 жовтня до 12 листопада.

War Child понад 30 років допомагає дітям, які постраждали від збройних конфліктів. Організація забезпечує їх їжею, безпечним притулком, освітою та психологічною підтримкою. У 2025 році допомогу в Україні отримали майже 95 тисяч людей.

Пол Маккартні підтримує організацію ще з 1995 року, коли долучився до запису благодійного каверу на пісню The Beatles «Come Together» для допомоги дітям, постраждалим від війни в Боснії.

Джерело: The Art Newspaper

Раніше археологи виявили нові артефакти X–XV століть на Полтавщині.

На Голосківському кладовищі у Львові ексгумували останки 89 військових.