Помер художник манґи Тецуя Тіба, автор Ashita no Joe — The Japan Times

У Японії у віці 87 років помер художник манґи Тецуя Тіба, найбільш відомий як автор боксерської драми Ashita no Joe. Про смерть митця у вівторок повідомили медіа, пише The Japan Times.

Творчий шлях

Тецуя Тіба народився в Токіо у 1939 році. Він дебютував у журналі 1958 року з твором Butokai no Shojo, а 1968 року почав серіалізацію Ashita no Joe.

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Головним героєм Ashita no Joe є Джо Ябукі — аутсайдер у боксі. Ця історія допомогла утвердити спортивну манґу як великий жанр. Тіба також створив серію Notari Matsutaro, присвячену сумо.

Орден культури

У 2024 році Тіба став першим художником манґи, який отримав Орден культури — одну з найвищих культурних відзнак Японії. У джерелі його названо одним із найвідоміших авторів манґи завдяки таким роботам, як Ashita no Joe.

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